全球通膨浪潮來襲 王美花：台灣不應只用升息來解決

國內外通膨嚴重，美國聯準會（Fed）預計將會大量升息。經濟部長王美花今（14）日在廣播節目表示，台灣去年就有透過各項政策來抑制通膨，也讓台灣在全球通膨浪潮中相對穩定，並說對台灣而言，不應該只是用升息來解決通膨問題。

王美花於媒體人周玉蔻廣播節目「新聞放鞭炮」表示，全球去年就出現通膨，原本預期今年初會下降，卻遇上俄烏戰爭、中國大陸封城等不確定因素疊加，也導致台灣今年下半年經濟都較為保守。

她補充，台灣政府去年發現小麥、玉米價格飆升，就針對關稅、營業稅進行減免；能源方面，中油也透過油價公式、亞鄰最低價去吸收，認為在全球來比，台灣的穩定度相對更多，把通膨降到非常低。

周玉蔻追問，美國近期用升息去應對通膨，是否會造成台灣情況更艱困？王美花說，美國不斷升息來抑制，但台灣現在是輸入性通膨，升息是為了抑制相關消費，可是必需性民生物資，升息怎麼反應通膨恐怕要考慮一下，「對台灣來說不應該只是用升息來解決，所以政府有很多措施。」

對於通膨對台灣經濟成長率影響，王美花說，主計總處最新推估為3.9%，主因是台灣出口產業至少到5月底很多都還不錯，尤其是半導體等品項的全球需求仍在。

而在疫情方，台灣邊境管制仍存在，讓餐飲、觀光等內需產業壓力大。周玉蔻提問，現在3+4腳步是否不夠快，政府是否打算針對受創產業再進行補貼，或是再來一波五倍券、消費刺激？

王美花回應，台灣疫情這兩年控制下對台灣有很好的基礎，今年Omicron變種病毒來，政府也認為要持續清零是不可持續性的，所以也陸續開放，如目前已經達「3+4」，但還是有人反映開放太慢或太快，這部分跨部會討論都有表示意見，但也依循指揮中心開放步調。

王美花接著說，政府目前沒有規劃再發消費券，「不可能，完全沒有這個準備。」經濟部商業司目前正在推是餐飲優惠補助，認為隨著疫情結束平台期，人氣回籠，商家透過折扣就可以讓更多消費者捧場。

她也不忘提醒，各國數據都顯示疫情後是年輕人先出來消費，商業應該要注意客群狀況稍微做修正來衝刺來客數。