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5月公共建設經費執行率31.02% 近十年同期最高

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照

國發會今（13）日公布5月底公共建設經費達成率31.02%，較去年同期上升5.22個百分點，為近十年同期新高，執行金額1,702億元，則為歷年最高，與去年同期相較，增加約240億元，今年公共建設計畫經費規模5,487億元。

國發會主委龔明鑫今於國發會委員會表示，政府將為疫後復興做好準備，請各部會針對執行落後計畫加強督導。同時，今日的委員會議也通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」一案，預估建設期程7.25年，總經費需求17.26億元，由國道公路建設管理基金支應。

國發會委員會議就5月底公共建設執行情況進行報告，龔明鑫指出，政府積極推動前瞻基礎建設，全面性推展全國軌道、水資源、城鄉發展及數位建設等，已逐漸顯現成果。針對執行不佳個案計畫，也請主管部會務實檢討執行情形，若確有需調整工作項目、執行策略者，應儘速提報計畫修正，以利建設資源於期程內有效運用。

龔明鑫並強調，公共建設推動即將邁入下半年推動高峰期，部分計畫配置較多經費於最後二、三個月執行，將增加經費執行風險及不確定性，請計畫主管部會檢視所屬計畫工作排程及年度經費配置的合理性，彈性調整經費支用，避免過度集中於最後一季執行。

此外，交通部今日則於委員會議中陳報「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」一案。交通部表示，國道1號五堵至汐止區段拓寬工程完工後，南北雙向國道將調整為各3車道及3m寬標準外路肩，並包含調整汐止地磅站為平行式匯入匝道、汐止交流道南出匝道拓寬並新增匝道銜接南下集散道路、汐止系統交流道南入環道先匯併南入匝道再匯入主線等配合改善構想，可改善此區段因交流道密集與主線交織匯流所造成的尖峰時段車流壅塞問題，並有效因應未來該區周邊產業發展及重大交通建設所衍生的交通需求。

國道 國發會 龔明鑫 前瞻基礎建設 交通部

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