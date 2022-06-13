疫情實施邊境管制政策 4月在台移工年減6.6%
主計總處今（13）日發布國情統計通報顯示，由於疫情實施邊境管制政策所致，4月底在台移工66.6萬人，年減6.6%，產業移工以越南籍最多，社福移工則以印尼籍為主，二國在台移工合占近七成。
主計總處指出，4月底在台移工66.6萬人，其中男性31.9萬人，占47.9%，移工國別以印尼籍及越南籍最多，分別占三成五及三成四，菲律賓籍占21.2%，三者合計占逾九成。就工作類別觀察，以產業移工為主，占67%，社福移工則占33%。
4月產業移工44.6萬人，較上年同月底減4.7%，按國籍別觀察，以越南籍占45.2%最多，菲律賓籍占25.9%次之，工作行業別集中於製造業，占95.8 %，其中又以金屬製品及電子零組件製造業，各占整體製造業23.6%及 16.5%最多。
另社福移工22萬人，較上年同月底減10.3%，以印尼籍占75.7%為主，工作項目以看護工21.8萬人，占99.4%最多。
至於移工分布縣市以桃園市、台中市及新北市居前三位，主計總處指出，4月移工主要分布於桃園市有11.4萬人、台中市有10萬人，以及新北市有8.7萬人，合占四成五。
按工作類別分析，產業移工亦以桃園市、台中市及新北市最多；社福移工則以台北市3.7萬人最多，新北市3.6萬人居次，台中市2.3萬人再次之，社福移工67.5%分布於六都。
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