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移工入境檢疫15日起縮短為3+4 自主防疫禁上工、雇主須給薪

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
勞動部表示，移工入境跟進、比照「3+4」，惟自主防疫期間不能外出工作，雇主須照給薪，圖為桃園機場入境的外籍移工排隊等待進行唾液快篩。記者季相儒／攝影
勞動部表示，移工入境跟進、比照「3+4」，惟自主防疫期間不能外出工作，雇主須照給薪，圖為桃園機場入境的外籍移工排隊等待進行唾液快篩。記者季相儒／攝影

我邊境防疫措施逐漸鬆綁，疫情指揮中心已宣布表示，自6月15日零時起，原七天入境檢疫及七天自主健康管理「7+7」規定，改為三天入境檢疫及四天自主防疫「3+4」；勞動部表示，移工入境亦跟進、比照「3+4」，惟自主防疫期間不能外出工作，雇主須照給薪。

移工入境檢疫措施隨著疫情指揮中心的決策滾動檢討，由今年農曆年後「14+7」、「10+7」，縮短到目前移工入境檢疫是採「7+7」，亦即七天居家檢疫及七天自主健康管理規定；並經指揮中心同意，自5月27日起，取消移工入境七天居家檢疫後，應於同一地點完成自主健康管理之限制，亦即移工七天自主健康管理可不在防疫旅館中進行，此舉使移工防疫旅館占床數下降；而移工在自主健康管理期間若無症狀，更可外出工作，紓解缺工壓力。

移工入境檢疫措施將進一步鬆綁，勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠表示，移工入境檢疫將同步縮短為3+4，但考量移工的居家檢疫模式是共同生活模式，群聚感染風險高，因此後面四天自主防疫期間仍不得外出工作，雇主配合政府防疫要求，仍必須給薪。

由此看來，移工入境檢疫自15日起由「7+7」改為「3+4」，但因後面四天自主防疫期間仍不能外出工作，雇主須給薪，移工還是維持入境七天後才能上工。

移工 健康管理 勞動部

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