快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

臺大「財務報表分析研習班」讓您輕鬆看懂財務報表

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

企業之經營形態與成果，除了由經濟媒體得知外，最重要的莫過於了解其所公佈之財務報表了。財務報表反映企業的財政表現，能幫助投資者和債權人了解企業的經營狀況，進一步幫助經濟決策。如何看懂財務報表、慎選投資標的，一直是許多人關切的議題。臺大進修推廣學院將自111年8月30日起每週二晚間開辦「財務報表分析研習班」，課程介紹各項財務報表與指標，並藉由臺灣、中國與美國等地的企業會計報表解說及個案導讀，建立學員對財務報表的完整認識。

該課程由臺大國際企業系所林修葳教授親自授課，內容包括資產負債表、企業財務分析差異、綜合損益表、現金流量表、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測及個案導讀等，讓您不再對公司財務營運狀況分析文件感覺鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

凡對財務報表分析感興趣者皆可報名參加。即日起開始受理報名，111年8月2日前完成報名繳費者還可享有學費優惠。歡迎上臺大推廣教育網或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「財務報表分析研習班」

相關新聞

因應業者需求 餐飲行銷補助申請期限延長至6月30日

經濟部「餐飲業者行銷補助」自5月16日受理申請起，至今已有超過2萬9000家餐飲業者提出申請，由於業者有強烈需求，加上方...

財長蘇建榮接待立陶宛代表團 深化台立財經合作

財政部部長蘇建榮昨（12）日接待立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）等代表團一行六...

移工入境檢疫15日起縮短為3+4 自主防疫禁上工、雇主須給薪

我邊境防疫措施逐漸鬆綁，疫情指揮中心已宣布表示，自6月15日零時起，原七天入境檢疫及七天自主健康管理「7+7」規定，改為...

5月公共建設經費執行率31.02% 近十年同期最高

國發會今（13）日公布5月底公共建設經費達成率31.02%，較去年同期上升5.22個百分點，為近十年同期新高，執行金額1...

科技部接見立陶宛官員 與談半導體生技領域合作交流

科技部政務次長林敏聰今天上午接見立陶宛經濟及創新部政務次長尤菲塔．內琉嫻娜(Jovita Neliupšienė)等一行...

疫情實施邊境管制政策 4月在台移工年減6.6%

主計總處今（13）日發布國情統計通報顯示，由於疫情實施邊境管制政策所致，4月底在台移工66.6萬人，年減6.6%，產業移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。