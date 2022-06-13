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外食費狂漲5.8% 上班族縮衣節食恐陷入「悶經濟」困境

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

通膨率不斷飆升，5月外食費用年增率高達5.8%，不僅較4月更高，也創13年半以來新高，因此再將5月消費者物價指數（CPI）年增率推上新高峰，讓民眾直呼物價上漲很有感，荷包吃不消。對此，不少上班族開始有省錢計畫，除了控制每月的外食花費，也將減少休閒娛樂每月的花費目標。

根據yes123求職網的最新調查發現，假如第3季開始有省錢計畫，上班族表示，其中針對「外食」，每月花費目標平均控制在7,015元，等於一天費用為234元，若以吃三餐估算，等於「每餐」僅能花78塊左右。

只是當面對外食漲價時，上班族又有哪些對策呢？本次調查也顯示，雖然有38.1%選擇「節制口慾少吃一點」；也有33.6%選擇「改帶家裡準備的便當上班，下班後回家吃飯」；19.5%為「只挑有折扣的外食吃」；僅少數8.8%是「漲價就漲價，被迫接受」。

另外針對「休閒娛樂」，每月的花費目標，平均也要控制在7,832元。最終希望透過省錢計畫，每個月能「減少」生活總開銷，平均達3,722元的目標，約為一天能少花124元。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心指出，勞工朋友一旦變成窮忙族、月光族，為了財務的收支平衡，一切以「省錢至上」為原則，將無法兼顧到生活品質，甚至被迫經常性「縮衣節食」，若導致身心狀態不佳，恐怕還會影響職場表現。

因此楊宗斌建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」，皆納入薪酬變動的因素之一。

楊宗斌進一步表示，從長期來看，上班族「過度省錢」的結果，「只儲蓄、不消費」，對台灣內需經濟而言，其實並不是件好事，可能又形成惡性循環，造成長期消費不振，導致廠商業績也不振，然後衝擊加薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入「悶經濟」的困境。

上述「虎年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年5月25日到6月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,222份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共965份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。

外食 省錢 上班族

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