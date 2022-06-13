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加薪追不上通膨 更慘的是…55.2%企業下半年不調薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
薪資增幅追不上通膨，更何況加薪的企業不到半數。（中通社資料照片）
薪資增幅追不上通膨，更何況加薪的企業不到半數。（中通社資料照片）

薪資增幅追不上通膨，更何況加薪的企業不到半數。關於資方接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網的最新調查顯示，合計有44.8%的企業透露，在今年「下半年」有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的18.5%，以及前年的32.4%，但仍低於2019年的54.4%。而且又分成：32%屬於「績效加薪」；12.8%才是計畫「全面加薪」。

不過，這也代表其餘55.2%的企業，目前下半年「沒有」調薪計畫，同時也分成：38.9%屬於「原本就沒有任何計畫」；16.3%卻是「原本有計畫，但現在因疫情影響取消」。

受物價高漲影響，在剔除物價因素後，我國1~4月實質經常性薪資為41,605元，年減0.23%，為近六年來首度負成長，顯見薪資成長，持續被通膨吃掉，國人的薪資購買力有降低現象。

對於下半年預計加薪的幅度，yes123求職網指出，本次調查則發現，平均落在3.9%；其中甚至有一成二(12%)的公司透露，幅度在「10%(含)以上」。

除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利。此次調查就發現，合計有36.3%的企業表示，在下半年「有」員工分紅或發獎金計畫，比例高於去年同期的25.3%，以及前年的29.3%，但仍低於2019年的47.2%。

情況又區分成：25.9%為「平均金額沒有比去年同期高」；10.4%為「平均金額比去年同期高」。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，目前企業調薪、分紅意願，尚未回到「疫情爆發前」的水準，而且若因本土疫情延燒，導致業績下滑，在無法開源、僅能節流時，資方不會太過積極調整員工薪酬結構；即使公司仍損益兩平或保持獲利，不用採取無薪假或大量解僱手段，但保留帳上現金或盈餘的方向是確定的，未雨綢繆才能應付突發狀況。

楊宗斌進一步呼籲，產官學界應該「超前部署」，避免出現「社會新鮮人失業潮」，並預防「就業冰河期」，推出能持續一整年的政策；並留意「疫」外長期失業，甚至退出求職行列的「沮喪勞工」、「怯志人口」，後疫情時代的技能培訓、職涯轉型，急需官方力量的奧援。

上述「虎年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年5月25日到6月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,222份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共965份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。

求職 加薪

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