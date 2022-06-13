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低薪怒火燒不停！近七成上班族計畫Q3跳槽換工作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

低薪怒火燒不停！根據yes123求職網最新調查發現，不受疫情影響，合計有69.5%的上班族透露，計畫在今年第3季換工作，其中27.4%已開始投履歷。轉職念頭的比率，雖低於前一季，但高於去年同期的58.6%，以及前年的55.7%。

關於「跳槽主因」，在可複選狀況下，依序包括了：「現在工作的薪水太低」(52.2%)、「覺得公司未來沒有發展性」(44.6%)、「想要轉行或創業」(26.6%)，以及「太久沒有調薪」(25.2%)、「擔心所處行業的前景」(23.9%)。

其餘導致勞工第三季想離職的原因，又分別有：「對現在的工作沒興趣」(21.1%)、「擔心被裁員減薪或放無薪假」(19.8%)、「工作時間太長」(17.7%)，以及「工作壓力太大」(16.3%)、「工作量太大」(14.8%)。

對於第3季想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是：「科技資訊」(30.7%)、「傳統製造業」(29.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(25.9%)，以及「批發零售與貿易」(20.5%)、「文(補)教業」(19.1%)。

其他計畫轉職的行業別，又分別為：「運輸與物流倉儲」(17.9%)、「醫護與生技」(16.5%)、「金融保險與會計統計」(15%)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(13.7%)、「大眾傳播與公關廣告」(11.8%)。

那麼對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？此次調查顯示，平均落在40,826元，比前一季期望的41,610元，少了784元，略多於去年同期的40,779元，以及前年的40,762元，但仍不如2019年的期望值41,970元。

若與廠商開出的37,437元條件相比，等於打了「九二折」(91.7%)，這中間落差仍然達到8.3%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有3,389元。因此想在第3季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。

上述「虎年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年5月25日到6月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,222份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共965份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。

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