月薪多少工作滿意度最高？官方數據出爐 未滿基本工資第二名

主計總處發布國情統計，110年勞工對整體工作感到滿意的比率為72.5%，較109年續升1.3個百分點；以15~24歲及65歲以上年齡組滿意度皆逾8成較高。

主計總處表示，根據勞動部統計，110年勞工對整體工作感到滿意的比率72.5%，較109年續升1.3個百分點；若按性別觀察，110年男性為74.4%，較女性70.8%高出3.6個百分點，男、女性較109年分別增2.9及減0.1個百分點。

按年齡別觀察，110年以15~24歲及65歲以上年齡組滿意度都超過八成較高，25~44歲69.7%相對較低，與109年相較，除15~24歲下降0.7個百分點外，其餘年齡組均上升，其中又以45~64歲上升3.9個百分點較多。

按每月收入觀察，110年以「10萬元以上」者滿意度87.0％最高，「未滿基本工資」及「8萬~未滿10萬元」者分別為78.8%及75.3%相對亦高，「3萬~未滿4萬元」者69.2%最低；與109年相較，未滿6萬元者滿意度均提升，6萬元以上者則下降，其中以「6萬~未滿8萬元」者下降10.4個百分點，變動幅度較大。

觀察勞工對服務單位滿意度，110年以「性別工作平等」滿意度86.6%最高，「工作負荷量」及「人事考核升遷制度」不及6成較低；與109年相較，所有項目均上升，其中以「員工教育訓練」上升7.3個百分點最多。

按性別觀察，110年除「工作時數」女性滿意度高於男性外，其餘項目都以男性居高，性別差距以「員工教育訓

練」5.1個百分點及「工資」4.9個百分點較大。