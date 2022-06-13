全球人壽遠端志工講師 伴偏鄉學子打開職涯視野

全球人壽致力於推動偏鄉教育，連續兩年透過遠端視訊的方式，舉行偏鄉公益講座「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，打破距離與城鄉隔閡，擔任遠端志工講師，陪伴偏鄉學子認識保險保障、一起進行職涯探索，打開職涯視野。

全球人壽2022上半年延續與台科大偏鄉公益講座合作，由公司同仁擔任遠端志工講師，持續與雲林縣立馬光國中舉辦線上職涯分享公益講座，不僅顧及防疫，更能同時分享人生經歷與職涯經驗帶給學子不同的視野。除了馬光國中外，全球人壽也重返新北市金山高中延續去年公益講座的合作，並進一步擴展到東台灣，攜手台東縣海端國中舉辦職涯分享公益講座。

全球人壽表示，今年與海端國中合作、擴大舉辦職涯公益講座是相當特別的經驗 。海端國中全校學生共30餘位，其中九成為布農族原住民，近八成學生為住校生 ，從小就培養了相當的獨立性。有別於之前合作公益講座的學校，全球人壽本次特別配合海端國中住校生放學後的晚間時刻，舉辦保險知識與職涯分享公益講座 ，既能顧及日常課程又能夠給帶給學子與課堂上不同的新體驗。

為打開學子們對不同職涯的視野，全球人壽在多場講座中邀請橫跨各領域的內、外勤同仁來分享職涯經驗，以期打破學子們對職業的刻版印象或想像空間。同時消除，因忽略了保險商品最重要的「保障」價值，而產生對於保險的誤解。

全球人壽品牌暨數位整合發展部副總經理高芬蒂亦受邀請擔任志工講師，在數位化時代下暢談自己的「資料科學家養成記」，提供這條未來職涯道路上的指引，建議同學若有興趣可提早準備並好好培養未來職涯所需的能力。

高芬蒂表示，被譽為資料科學家的「大數據分析」是近十年產生的新行業。她用自身成長故事勉勵螢幕前的學生，同樣身為在偏鄉台東長大的孩子，堅持著「認識世界」的夢想，靠著大量閱讀來築夢、好好鑽研語言來實踐，把自己送到美國攻讀電腦碩士、甚至進入美國NASA任職，勉勵參與講座的同學要有「永遠不要先說不可能，試試看才知道」的拚勁，不因環境弱勢而失去追夢的勇氣。

全球人壽晨星通訊處區經理游憶如也透過回顧自己的成長過程，來勉勵學子們。從小熱愛體育的她，過去因為考量到未來職涯發展，捨棄體育之路，但並不後悔。她建議同學們在準備上高中後，趁高一時好好想清楚跟規劃未來，學會幫自己做決定 。