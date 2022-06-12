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畢業生福利！尋職有萬元津貼、穩定就業領3萬獎勵金

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
進入畢業生尋職旺季，勞動部對應屆畢業生祭出利多。圖／ingimage
進入畢業生尋職旺季，勞動部對應屆畢業生祭出利多。圖／ingimage

進入畢業生尋職旺季，預期失業率將呈季節性升高，勞動部對應屆畢業生祭出利多。勞動部本周二將公布「青年就業獎勵」及「應屆畢業生尋職津貼」等措施，據了解，只要畢業生出門找工作，每月可領萬元津貼，最長領三個月。若找到工作穩定就業半年，則可領3萬元獎勵。

疫情進入高原期，人力銀行估計，將有24萬名畢業生尋職。儘管台灣防疫措施將逐步走向鬆綁，為穩住青年就業，避免疫情影響青年就業意願，勞動部規畫一系列促進青年就業方案，由就業安全定基金編列42.1億元，預計可補助15萬青年就業。勞動部將在本周二對外發布具體作法。

今年4月我失業率為3.62%，與去年同期相當，但去年6月失業率一度攀升至4.8%，去年應屆畢業生一度受到本土疫情影響而延後尋職。官員表示，今年本土疫情爆發後，企業仍照常營運、徵才，惟根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年4月企業新登記求才人數較3月減少逾一成，是否企業徵才轉趨保守，值得注意。

為鼓勵畢業生不要卻步尋職，勞動部主要規畫兩項作為。一是祭出「青年就業獎勵」，只要應屆畢業生連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發萬元，合計最高發給3萬元。

二是「應屆畢業生尋職津貼計畫」，只要畢業生願意找工作，每月完成求職紀錄，就發給萬元津貼，最長可領三個月；據了解，將以30天為一期，根據應屆畢業生須完成規定尋職紀錄審核發給萬元津貼。

勞動部 失業率 徵才 求職 人力銀行

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