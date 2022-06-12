畢業生福利！尋職有萬元津貼、穩定就業領3萬獎勵金

台灣進入高齡化社會，同時社會面臨少子化問題，政府近年積極推動長照2.0，讓長期照顧受到重視，現行商業的長照險卻推不動，國人投保率不到4%。相較於過去紅極一時的失能險，長照險買氣冷颼颼，面對未來長期照護風險，民眾想透過商業保險轉移長照風險的話，必須對長照險有所認識。

2022-06-12 10:01