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計程車每輛補助5千元防疫加清消費用 7月一次性撥付

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部擬發給計程車業每人一次性5000元防疫物資補貼。記者余承翰／攝影
交通部擬發給計程車業每人一次性5000元防疫物資補貼。記者余承翰／攝影

為協助司機駕駛因應疫情高原期影響，交通部表示，行政院已同意延長從6月至年底的防疫物資費用補貼，並已規畫延續每日防疫補助以及新增一次性清消防護費用，提高每輛計程車補貼金額共5000元，交通部也已請公路總局盡速完成準備作業，於7月進行撥付。

交通部表示，為協助計程車營運防疫所需，自110年5月起，每天補貼計程車防疫物資費用15元，每個月補貼26天，原本至今年5月底止，在行政院支持下將延長至今年年底。考量計程車每日均載運不特定乘客且空間小與乘客近，因此除延續每日防疫物資補貼6至12月底的2730元，再新增一次性因應現況疫情加強清消及防護費用2270元，每輛計程車共計5000元，將於7月以一次性撥款方式匯到計程車車主帳戶，經費由交通部防疫預算支出。

針對遊覽車和租賃小客車短租車輛，交通部也規畫階段性的汽燃費減徵支持振興措施。在遊覽車部分，以減免徵111年第3季汽燃費為實施措施，出車率維持7成以上者減半徵收，未達7成者免徵，平均每輛車可節省約4000元至1萬元不等。

小客車租賃業部分，因長租車均有固定承租客户，故規畫針對短租車提供111年第3季汽燃費減半徵收方案，平均每輛車可節省約1200元至1800元。

交通部說，因應國內疫情及依據行政院現階段以防疫及振興為主的政策，針對目前仍受影響的觀光、公路客運、計程車、遊覽車及小客車租賃等產業，在行政院支持下，尋求各種可運用的資源，已分別因應各產業規畫不同的方案措施，協助業者因應疫情的影響，並將持續與各產業同步做好的振興準備。

計程車 交通部

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