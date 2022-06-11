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美匯率操縱國台灣改列觀察名單 央行：就匯率持續磋商

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
美國財政部台灣時間10日晚上公布匯率報告，台灣改被列入觀察名單，央行表示，未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。（路透）
美國財政部台灣時間10日晚上公布匯率報告，台灣改被列入觀察名單，央行表示，未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。（路透）

美國財政部台灣時間10日晚上公布匯率報告，未將任何貿易夥伴列為匯率操縱國，而去年被視為符合匯率操縱3項標準的台灣改被列入觀察名單。央行今表示，美方檢視的3項標準中台灣僅2項達標，因此改列為觀察名單，未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。

10日美國財政部公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2021年全年，並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國。

央行表示，匯率政策報告因台灣僅觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項美方檢視標準 ，且因本行淨買匯金額未逾檢視標準，所以將我國改列為觀察名單(Monitoring List)，但未來一年央行仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商(Enhanced Engagement)。

央行指出，上年4月迄今，央行已與美國財政部舉行多次密切磋商會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達我方的立場。美國財政部匯率政策報告指出，雙方具建設性的討論，有助美財政部與央行就美方關心議題達成共識。

央行強調，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

這次美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準為：第一，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第二，經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；第三，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月(含)以上為淨買匯。

匯率 財政部 美國 央行

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