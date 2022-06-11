緊縮期來了！學者曝4種房子可買、這種傷最重

美國縮表、全球資金進入緊縮期，房市反轉機率升高。景文科技大學財務金融系副教授章定煊臉書表示，現在買房，如果是純自住，住得爽就好，不用想太多，如果兼具投資考量，那麼漲時重勢、跌時重質，有四種房子比較能入手，三種房子建議不要碰。

比較能入手的物件是：

一、坪數20坪至40坪，也是正兩房到正三房。這是市場主流的坪數。需求的人比較多，在緊縮期銀行貸款也比較好取得。

二、至市中心在通勤時段，交通時間不超過一個小時：有研究指出，一般人通勤時間比較能忍耐的時間是一個小時，來回就是兩個小時。超過這個時間，需求者會變少。

三、生活圈內生活機能起碼能供應一週生活所需，若無法滿足，在緊縮期，這個缺點比較容易被購屋者挑剔。

四、參考內政部所公布的低度使用住宅調查，區域低度使用率不要超過10％，超過10％有時候代表供給過量，有時候代表區域走向衰退，不適合緊縮期入手。

至於三種不推薦的物件：

第一是集合「高大深遠」四條件，即房子蓋得高、基地特別大、地基挖得深、地點特別遠的物件。簡單說，就是偏遠郊區的大型造鎮案，在上一波與上上波的不景氣，這種物件受傷比較重。

第二，違背等價圈原理的物件，也就是蛋殼賣得比蛋白貴、蛋白賣得比蛋黃貴的物。章定煊表示，通常某些題材炒過頭了，就會發生這種現象。如果配合上當地有大量的推案，就更要當心。因為遇到價格修正時，這種物件下修的空間會比較大。

第三，傾向特殊用途或特殊規劃的物件：比如休閒宅、銀髮宅、養生宅，或是二工夾層、工業宅。在緊縮時期這種物件的需求會降低的比較多，風險會提高。