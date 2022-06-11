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長榮鋼董事改選「哥哥派」勝出！盤點「長榮四兄弟之爭」近四個月5大聲量高峰事件

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：今周刊

文／陳盈蓉

昨（10）日長榮集團旗下長榮鋼（2211）召開股東常會，選舉結果由哥哥派拿下3普董與1獨董，而弟弟派則是取得1普董與2獨董，哥哥派領先1席次，守住公司經營權。

這場張家兄弟經營權之爭，估計未來還有更多的變化，今天《DailyView網路溫度計》特別觀察網路聲量，告訴你長榮張家四兄弟之爭，究竟哪5件事的討論回響最高！

EIS永久董事長鬧雙胞事件討論聲量奪冠

長榮集團是以運輸產業為核心的企業集團，從長榮海運多角化發展而來，如今集團旗下有長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空、立榮航空、長榮國際、長榮航太科技、長榮空廚、長榮國際連鎖酒店、長榮鋼鐵、長榮警備保全、長榮空運倉儲、長友營造、新桃電廠、長汎旅運等，以長榮國際作為最大控股公司。

而自從長榮集團創辦人張榮發於2016年辭世後，就爆發子女經營權的爭奪，不過基本上都是哥哥派掌握旗下多數公司的經營權，直到2022年2月底，弟弟派才意外翻轉戰局，使這場爭奪戰再掀不少風波。

在長榮經營權鬥爭中，可以分哥哥派VS弟弟派，哥哥派是指大哥張國華，弟弟派則是張國銘、張國政，目前二房生的張國煒則一改中立立場，傾向弟弟派陣營。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/02/01 - 2022/06/10），近四個月有關「長榮經營權之爭」的相關討論，共計9,588筆，分別在長榮國際改選變天、長榮國際新任董事長名單出爐、張國煒回鍋擔任立榮航空董事長、EIS永久董事長鬧雙胞事件、召開記者會重申EIS臨時股東會合法性，網路聲量接連創高，其中以EIS永久董事長鬧雙胞事件的網路聲量最高。

EIS永久董事長鬧雙胞事件討論聲量奪冠

長榮經營權之爭　五大高聲量事件

第一件事 長榮國際改選變天　聲量233筆

長榮國際在今年2月25日舉辦股東臨時會，原本持股7%表態中立的二房張國煒母親李玉美，在改選中轉向支持弟弟派的張國明、張國政，使5董2監席次中，老大張國華僅拿到2席董事及1席監事，長榮國際一夕變天。

image source：Google 照片陳世偉

第二件事 長榮國際鄭深池當選董事長，大哥張國華表達不滿  聲量360筆

長榮國際在4月6日舉行董事會，最後由鄭深池（張榮發女婿）當選董事長，對此，他也發表聲明稿表示，希望能藉由長輩的身分，提供平台讓張家四兄弟放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

不過，大房張國華也於4月7日出聲明稿提出6點看法，表達對已離開長榮集團20年，卻來接任長榮國際董事長職位的鄭深池不滿。

第二件事 長榮國際鄭深池當選董事長，大哥張國華表達不滿 聲量360筆

image source：工商時報

第三件事　張國煒回鍋擔任立榮航空董事長　聲量542筆

長榮集團旗下的立榮航空於4月14日召開臨時董事會，決議由星宇航空創辦人張國煒出任立榮航空的董事長，是張國煒自從2016年被大房張國華無預警拔掉長榮航空董事長一職後，時隔6年再次回歸長榮集團，被網友稱王子復仇計，不過對於星宇航空未來是否會與立榮合併，張國煒直言，目前沒有這個規劃。

第三件事　張國煒回鍋擔任立榮航空董事長　聲量542筆

image source：上報

第四件事　EIS永久董事長鬧雙胞事件　聲量1,026筆

弟弟派張國明等人在5月10日召開巴拿馬長榮國際（EIS）股東臨時會，以張國明、張國政及張國煒的三票優勢，宣布張國明為永久董事長及永久總經理，不過張國華也發出聲明表示，他會以「永久董事長」名義取消會議。

股東臨時會當天，弟弟派的保鑣阻擋張國華委任律師陳錦旋進場開會，現場一度火爆，而EIS律師黃福雄在當天也指出將會申請變更登記，由張國明為永久董事長，不過依據巴拿馬公共登記處（RPP）顯示，張國華仍是EIS永久董事長，並未遭到變更，因此被大眾稱EIS永久董事長鬧雙胞事件。

image source：鉅亨網

第五件事　再次舉行記者會重申EIS臨時股東會合法性　聲量609筆

弟弟派於5月24日再次舉行記者會，由委任律師黃福雄代表出席，不過一開始就和哥哥派委任律師爆發激烈衝突，此記者會除了重申5月10日EIS臨時股東會，推派張國明擔任永久董事長的合法性外，也有公布當天錄影畫面，但「哥哥派」張國華則透過書面聲明，指控張國明的集會不合法。

第五件事　再次舉行記者會重申EIS臨時股東會合法性　聲量609筆

image source：周刊王CTWANT

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月01日至2022年06月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長榮經營權之爭』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

長榮 立榮航空 律師

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