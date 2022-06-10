工研院IEK：製造業動能仍在 估今年產值增6.04%

工研院今（10）日舉辦「2022年臺灣製造業景氣展望暨淨零永續焦點議題發表」，預測2022年製造業產值為新台幣25.8兆元，產值成長率為6.04%，四大業別均延續正向成長。工研院IEK建議，由於國際需求仍在，製造業表現正向，但須注意下行風險。

工研院IEK指出，受惠於新興科技應用需求續強、供應鏈問題仍在、國際原物料價格攀高等因素，我出口動能依舊強勁，半導體、綠能投資持續擴增；輔以政府紓困振興與投資臺灣3大方案延長等政策實施，國內投資動能展望維持正向。在出口及投資雙引擎帶動下，預期我經濟今年將保持溫和成長，製造業成長動能可望延續。

不過，由於地緣政治與疫情風險等不確定因素持續干擾、半導體等產業國際競爭加劇、糧食危機四起，建議我業者仍需審慎留意，以堅韌布局應對衝擊。

在金屬機電方面，工研院IEK表示，能源轉型、俄烏戰爭、通膨、中國封控措施、國際經濟刺激政策收緊等因素，影響金屬產品市場供需。新興科技應用持續擴展帶動半導體與顯示器廠商設備投資增加，有利高科技生產設備業產值成長。而電動車、輸送與搬運機械、模具等次產業產值，也可望在新能源產業、智慧化/自動化產線需求增加下，朝正向成長。預估2022年金屬機電業產值為新台幣7.37兆元，年增率6.08%。

資訊電子方面，遠距、宅經濟需求所帶動的終端消費性電子產品需求趨緩，但是消費者消費新模式也已形成，網路服務用量提升、智慧穿戴市場需求續增，可望帶動網路通訊設備及個人行動裝置等產品產值成長。而5G、AIOT、高效能運算、車用電子產品、網通設備等新興科技應用產品需求暢旺，半導體及其材料市場持續熱絡。預估2022年資訊電子業產值達新台幣10.32兆元，年增率9.28%。

化學工業部分，通膨因素壓縮市場需求，但俄烏戰爭及國際抵制行動加大能源市場供需失衡，原油及天然氣價格大幅攀高，預計國際原油供需吃緊將至Q3才會逐漸緩解。在高基期因素下，受惠全球經濟正常化、生活型態的改變、防疫需求仍在，化學工業產值可望維持正向成長。預估2022年化學工業產值為新台幣5.35兆元，年增率為1.92%。

民生工業方面，國際品牌庫存回補及市場對高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾需求增加，有利我紡織業者產銷。預估2022年民生工業產值為新台幣2.76兆元，年增率為2.64%。