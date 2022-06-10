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上緯新能源領軍的上離岸風電台灣隊 環評初審過關

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

由上緯新能源（SRE）、天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源合資成立的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」今（10）日宣布，於苗栗外海共同投入規劃的「Formosa 4 海盛離岸風電」通過環保署第二次專案小組初審審查，並可望於近日送交環評大會。如無意外，這將是第一個由台灣本地菁英開發團隊和供應夥伴共同努力之下，正式邁向取得第三階段區塊開發資格賽的風場。

消息人士透露，這次審查過程，「Formosa 4海盛離岸風電」開發團隊，主動承諾在風場上預留鳥類飛行廊道的空間將從1.5公里拓寬至2公里；環保團體提及在鯨豚調查的部分，開發團隊也承諾未來在施工及營運階段，將定時定期進行完整監測。

此外，在部分委員關切的施工降噪議題上，開發團隊強調，土壤樣貌各有差異，將以審慎且務實的態度進行評估，並透過使用最安全、對環境最友善的方式進行建置工程，是該團隊通過環評初審的關鍵。

「Formosa 4海盛離岸風電」位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW，未來取得政府相關許可後，期望於完工後進入商轉，提供近120萬家戶1年所需的用電量。

上緯新能源表示，作為首個由本地企業合資結盟的離岸風電開發團隊，非常開心看到環評初審的結果，Formosa 4海盛離岸風電從場址規畫初始階段，便自發性落實對自然人文生態的四大承諾，除將近岸景觀維護納入考量，也主動迴避「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「人工魚礁禁漁區」，同時還依過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上的船舶航行順暢、便利與安全。

離岸風電 環評

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