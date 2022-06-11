輿情與買賣移轉同登高峰 台積電話題六都全關切 造價漲 市場夯 業主大吹惜售風 高雄房價續看漲

【文·Social Lab社群實驗室】

去年全台買賣移轉棟數不畏疫情影響，來到近八年新高的34.8萬棟，同時房地產網路聲量也來到調查以來的新高點全年479萬則，意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，調查啟動近三年來的觀察，輿情聲量曲線一直和市場交易量能呈現正相關的表現。輿情雖然在網路使用族群的特性上容易反應出高房價下的民怨，但也同步吸納實際交易族群意見上的交流。綜觀2021下半年最夯的議題為台積電高雄設廠，但細部分析調查下會發現，這個區域性的議題卻帶動了其他縣市對房地產的關注度，可以說是除了高房價、打房之外，影響年度房市的關鍵議題。

七大都會區唯高雄及台南網路聲量增溫 呼應房地產交易量體年增情形

意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒指出，以七大都會區的網友在去年下半年的聲量變化來看(附表一)，高雄及台南是唯二下半年熱度較上半年上升的兩個區域，增加幅度分別為5.9%及2.2%。對應到政府公告的實際交易量來看，高雄及台南買賣移轉棟數年增率分別為18.0%及16.1%，也是七大都會區的冠亞軍。 若就下半年統計的網路聲量來看，前分三名依序為高雄市、新北市及台北市。宋孟儒經理分析，這是調查以來高雄第一次聲量攻佔榜首，而台南也有連續高度成長，量體逼近新竹。六都之中，台中的網路聲量連續下滑，在交易熱度上是否會有變化？值得後續觀察。

【表一】房地產區域聲量占比及變化。 Social Lab社群實驗室/製圖

Q4台積電高雄設廠話題降肉 年度黑馬熱議效應影響跨區買方

台積電在去年11月宣布至高雄設晶圓廠，預計2022年動工2024年開始量產。這個話題一出，堪比大型公共建設即將降落引起各方討論，包含創造就業機會、提高平均薪資以及居住需求成形等。意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒提到整體看起來，台積電進駐高雄帶動房價上漲，造成各區域房市的討論，所以在各區域房市的關鍵字中皆出現了高雄(附表二、三、四)。

【表二】北北桃區域聲量分析。 Social Lab社群實驗室/製圖

【表三】新竹及中部區域聲量分析。 Social Lab社群實驗室/製圖

【表四】南部區域聲量分析。 Social Lab社群實驗室/製圖

愛比較心理不分區域 台積電效應可能帶來脫北者聯盟

意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒說，在區域房市聲量的變化中我們關注到台積電話題引起廣泛跨區域縣市網友的討論。原因在於它所聯動到網友對高雄房價的關注，以往在七大都會區中，高雄、台南的房價落在相對後段，對於購屋者來說門檻較低。而台積電帶來的利多直接反映在房價短期漲幅的暴衝，也引發後續在地購屋群眾的經濟負擔的增加。當台積電高雄設廠的話題一出，各區域網友開始做各類有關高雄的房價比較討論，如：薪資凍漲，北高房價差距變小，將使M型化社會更顯著；楠梓房價直衝3字頭，所謂「脫北者」不乏投資行為大有人在；至於城中城發生的大火，也引發各縣市網友對都更需求與必要性的討論。

從長期的輿情觀察中可以發現，彥星喬商總經理劉安立認為在高房價壓力下「脫北者」其實慢慢增加；一開始的移動由都會蛋黃區往蛋白區走，再來就往鄰近衛星城市作挑選，然而當其他房價較低的城市有更多良好就業機會時，除了租屋需求以外，房地產保值抗跌特性顯著，容易產生以買代租的需求。而設廠這樣大型的開發計畫，支撐區域房價的影響將不會是短期的，因此可以預料在外部經濟環境沒有受到疫情或其他因素太大衝擊的話，對於南部房市交易會有價量齊漲的趨勢延續下去。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》