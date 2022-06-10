資策會數位轉型共創實證課程 助南部企業數位升級

為協助南部製造業提升數位轉型競爭實力，資策會與經濟部加工出口區管理處合作，辦理第二屆「數位轉型共創實證課程」，經過縝密評選後，共錄取近60家企業，近百位企業中高階主管進行數位轉型實證課程，並於今（10）日在高雄軟體園區「DTIH數位轉型共創基地」舉辦開學典禮。

為深化企業人才數位轉型實作能量，資策會集結多位來自半導體界、學界等超強師資，共同打造為期5個月共144小時的「數位轉型共創實證課程」，第二屆課程也首次導入資策會數位轉型顧問團，為企業量身訂製數位轉型健診報告，規劃企業數位轉型策略藍圖。資策會更進一步媒合資服業者與製造業合作，由資服業者親自至場域為期3個月實證導入，以帶動南部數位轉型典範案例，並擴散實證成果。

課程中，資策會也導入「STEPS 工具方法論」，與企業主共創有效的解決方案，協助企業制定轉型策略、串聯各產業進行跨域合作等；為讓南部企業能吸取更豐富與扎實的數位轉型知識，也特別聘請數位轉型界的權威數位轉型學院長詹文男、清華大學簡禎富教授等專家授課，帶給學員最前瞻且最貼近實務的課程內容。

去年在前瞻計畫支持下，資策會與經濟部加工出口區管理處共同規劃首屆數位轉型共創實證課程，打造全台第一座數位轉型共創基地，並首創數位轉型雙軌機制，針對南部企業中高階經理人進行數位轉型技能養成，去年培育製造業中高階數位轉型種子領袖49人、數位轉型顧問37人，更衍生南部產業轉型示範案例5案，像是光寶科技與愛吠的狗娛樂合作AVMR模擬仿真系統、台灣恩智浦半導體與宏達國際電子合作5G AI智能應用生產巡檢與監控方案等，帶動相關服務衍生產值逾3.2億元。