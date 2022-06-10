物價狂飆！1~4月實質月薪年減0.23％ 近六年首度負成長

主計總處今（10）日發布2022年4月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為44,353元，雖較上年同月增2.7%，但受物價高漲影響，在剔除物價因素後，我國1~4月實質經常性薪資為41,605元，年減0.23%，呈現近六年來首度負成長，顯見薪資成長，持續被通膨吃掉，國人的薪資購買力有降低現象。且隨5月確診人數飆升，主計總處預估5月全體受僱員工數和整體薪資表現，恐怕將有更明顯的影響。

疫情衝擊勞動供需市場，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，4月全體受僱員工人數為815.2萬人，較上月減少4,000人，但往年4月對3月通常都是增加，但這次批發及零售業月減4,000人、住宿及餐飲月減1,000人，有關內需產業部份確實已受到疫情影響，同樣的在經常性薪資的月變動也是呈現減少趨勢，批發及零售業月減0.37%、住宿及餐飲月減1.18%。

不過，反觀其他行業，製造業當中的電子零組件業，4月受僱員工數月增2,000人， 經常性薪資也呈現正成長，月增1.82%，陳惠欣表示，顯見因疫情影響程度不同，4月在薪資和員工數上，各業別表現也不太一樣。

有關1~4月實質經常性薪資，由於受到高通膨影響，持續呈現年減情形。陳惠欣指出，1~4月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均44,255元，年增2.72%，這是2001年以來同期較高增幅，1~4月總薪資為51,492元，亦增2.99%，則是2019年以來同期較高增幅。

陳惠欣表示，觀察全體受僱員工每人每月經常性薪資，自去年底至今年4月以來表現都還不錯，且自2021年10月至2022年4月，已連續七個月的增幅都是大於2%。不過，由於今年3月、4月的消費者物價指數（CPI）年增率都超過3%。因此，使得實質經常性薪資持續呈現負成長。

陳惠欣坦言，近期物價漲幅較大，確實已導致實質薪資成長速度追不上物價漲幅。