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離岸風電台灣隊 Formosa 4通過環評估初審

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

上緯新能源（SRE）股份有限公司、天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源合資成立的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」今（10）日宣布，於苗栗外海共同投入規劃的「Formosa 4 海盛離岸風電」通過環保署第二次專案小組初審審查，並可望於近日送交環評大會。這也是首座第由台灣本地開發團隊取得第三階段區塊開發資格賽的風場。

「Formosa 4海盛離岸風電」開發團隊除了主動承諾在風場上預留鳥類飛行廊道的空間將從1.5公里拓寬至2公里，關於環保團體提及在鯨豚調查的部分，開發團隊也承諾未來在施工及營運階段，將定時定期進行完整監測。

此外，在部分委員關切的施工降噪議題上，開發團隊強調，土壤樣貌各有差異，將以審慎且務實的態度進行評估，並透過使用最安全、對環境最友善的方式進行建置工程。

「Formosa 4海盛離岸風電」位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW（百萬瓦）的風機，最大裝置容量可達1,104MW，未來取得政府相關許可後，期望於完工後進入商轉，為近一百二十萬家戶一年所需的用電量。

上緯新能源（SRE）執行長蘇容儀表示：「作為首個由本地企業合資結盟的離岸風電開發團隊，我們非常開心看到環評初審的結果，Formosa 4海盛離岸風電從場址規畫初始階段，便自發性落實對自然人文生態的四大承諾，除了將近岸景觀維護納入考量，亦主動迴避「中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍」、「人工魚礁禁漁區」，同時還依過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上之船舶航行順暢、便利與安全。」

離岸風電 上緯

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