今年第1季製造業統計 國內固定資產、營收均創同季新高

經濟部統計處今（10）日公布今年第1季製造業投資及營運概況調查報告。據統計，今年第1季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）4,830億元，創歷年同季新高，年增17.8%，主因半導體廠商持續積極擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，以因應半導體、自動化設備等需求。

固定資產增購按固定資產型態分，111年第1季以機械及雜項設備增購占84.6%最多，年增18.3%；其次為房屋及營建工程占14.8%，年增15.5%。

而在今年年第1季製造業營業收入方面（含海外生產之收入）則達到8.3兆元，為歷年同季新高，年增15.3%，主因受惠5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續拓展，以及雲端建置需求熱絡，推動資訊電子產業營收攀升，加以國際原物料價格高檔盤旋，半導體業擴廠需求，帶動石化、鋼鐵、機械等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。

就行業別觀察，電子零組件業第1季固定資產增購3,548億元，占製造業之73.4%居各業之冠，年增23.7%，主因半導體業者積極投資先進及成熟製程，加以記憶體及IC載板需求強勁，業者擴充產能所致。

化學材料業：增購199億元，年增6.1%，主因半導體業者持續擴產，帶動電子用化學品等供應鏈廠商擴建廠房，以及部分業者因應製程優化增加相關設備支出，加上部分石化廠配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致。

金屬製品業增購125億元，年增29.3%，主因終端需求成長，激勵機殼、樞紐等金屬製件廠商購建廠房及增添設備所致；電腦電子產品及光學製品業：增購122億元，年減1.6%，主因部分業者上年同期擴建廠房及增購設備，比較基期偏高所致。

統計處展望未來，隨半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上投資臺灣方案延長，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能。