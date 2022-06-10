南亞推四大策略 董座吳嘉昭：新能源車推動營收成長

台塑四寶股東會由南亞（1303）壓軸在今（10）日登場。展望2022年，南亞董事長吳嘉昭表示，由於去年基期已高，加上今年4月因上海封控影響電子業正常營運，影響第2季營收，但預估上半年仍可達成原訂目標。未來隨新能源車推動力道加強，可促使電子材料與上游原料需求上升，將推動營收、獲利成長。

吳嘉昭指出，面對複雜的國際情勢與市場發展趨勢，南亞將推動四大營運策略，為公司成長與獲利奠定堅實基礎。第一項是「優化產品組合，符合高端應用」。將現有產品去弱存強，並強化產品特性，創造新用途，同時因應市場發展趨勢，導入新產品，提高獲利能力。

第二項是「深化垂直佈局，滿足客戶需求」。將利用垂直整合及海內外生產據點佈局優勢，透過下游產品銷售，帶動上游原料產能利用率。第三項是「善用人工智慧，推動數位轉型」：以數位化為基礎，運用AI(人工智慧)等數位科技，進行數位優化與轉型，建立智能化經營。

第四項是「落實循環經濟，實現碳排減量」。吳嘉昭表示，包括從製程優化進行減量，跨廠能源整合及各項資源重覆使用，以及增加綠色及節能產品開發，回收再生產品研發及進行材質單一化投資再生能源，實現低碳能源轉型。

展望2022年，吳嘉昭指出，除因2021年經濟快速反彈，基期已高外，尚需面對來自通膨導致消費能力降低等影響，且大陸石化新產能大量開出，在供應過剩及下游無力承受高價情況下，石化產品之營運不確定因素提高。

吳嘉昭強調，今年4月由於上海及鄰近地區實施防疫管控，影響電子產業的正常營運，目前已解封，5月起已漸回復正常。此雖有影響南亞第2季的業績，但預估上半年仍可達成原訂的業績目標。