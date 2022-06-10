排除萬難調升基本工資？ 勞長：照顧勞工實質購買力

蔡英文總統日前強調政府一定會排除萬難，讓基本工資持續往上調升。對此，勞動部部長許銘春今受訪表示，基本工資最重要的是要照顧勞工實質購買力，預計在今年第三季召開的基本工資審議委員會將參酌消費者物價指數、經濟成長率等社經指標，由勞資政學委員共同討論、決定調幅。

許銘春今早出席性別工作平等法20周年專題研討會。她受訪時表示，基本工資就是要保障弱勢勞工的基本生活，總統一直很關心這件事，但基本工資有既定調整機制，審議會原則上預定在今年第三季召開，屆時將由勞資政學四方委員根據社會經濟指標共同討論、決定調幅。

許銘春說，勞動部一定照顧勞工，她也曾公開表態基本工資最重要的是照顧勞工實質購買力，像今年消費者物價指數高漲，屆時委員都會參考相關指標數據。這幾年基本工資調幅有一定模式，參考消費者物價指數年增率、經濟成長率等，這些都是重要參酌標準，委員們也都會做出合理、理性決定。

對於畢業季來臨，許銘春說，勞動部今年也會比照前兩年推動青年就業獎勵、青年尋職津貼，目前已核定，近期就會對外公布。