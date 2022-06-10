明年基本工資漲？九成勞工挺、43%企業恐降徵人意願

蔡總統日前出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」，帶頭喊漲明(2023)年基本工資。根據yes123求職網最新調查顯示，若同時考量「物價與收入」，有高達九成三的勞工表示，支持明年基本工資的月薪再調漲，支持時薪再調漲的同樣超過九成。

此外，調查還顯示，假如明年基本工資再度調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有67.2%的公司透露，「預估會」跟進調升；但也有四成三企業坦言，預估會因此降低徵才意願。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然「基本工資」、「最低工資」規定，主要針對「弱勢(邊際)勞工」，提供他(她)們最低生活水準的保障，只是對於法定工資調整頻率、幅度，勞資雙方看法通常是分歧的。

楊宗斌更認為，畢竟薪資上漲，無法排除企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，以及擬定相關配套措施。

只是回顧上半年，高達九成四的上班族表示，生活總開銷「有增加」。至於主要的「經濟壓力來源」，又是什麼呢？yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，有以下這五大類：「飲食支出」(60.8%)、「休閒娛樂支出」(42.2%)、「其他家人生活費與教育費」(41.3%)，以及「房租」(37.2%)、「學貸」(31.6%)。

其他的經濟壓力，又還有：「小孩生活費與教育費」(20.9%)、「信用貸款」(14.8%)、「交通費」(14.1%)，以及「房貸」(13.1%)、「治裝費」(12.1%)。

因此合計有91.9%的上班族透露，在第3季有「省錢計畫」：其中62.8%屬於「有省錢計畫，而且正在執行中」；29.1%屬於「有省錢計畫，但是尚未執行」。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心指出，勞工朋友一旦變成窮忙族、月光族，為了財務的收支平衡，一切以「省錢至上」為原則，將無法兼顧到生活品質，甚至被迫經常性「縮衣節食」，若導致身心狀態不佳，恐怕還會影響職場表現。

因此楊宗斌建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」，皆納入薪酬變動的因素之一。

楊宗斌進一步表示，從長期來看，上班族「過度省錢」的結果，「只儲蓄、不消費」，對台灣內需經濟而言，其實並不是件好事，可能又形成惡性循環：長期消費不振，導致廠商業績也不振，然後衝擊加薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入「悶經濟」的困境。

上述「虎年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年5月25日到6月7日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,222份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共965份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。