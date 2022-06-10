富邦期貨：市場緊盯美國周五關鍵通膨報告
原油庫存緊繃，加上上海重啟封控，令汽油期貨價格周四再創歷史新高，市場進而關注周五通膨報告，由於擔心通膨居高不下，恐強化聯準會大幅升息的理由，使得美元勁揚至三周高點，美債殖利率也保持在3%以上高水位，科技股與成長股承壓，四大指數尾盤加速拋售，道瓊大跌逾 600 點，台積電ADR下跌2.8%。
半導體、PC 接連發布獲利預警，加上油價飆漲削弱通膨觸頂希望，令全球停滯性通膨隱憂加劇，在經濟面臨下行風險下，投資人進場低接信心不足，致使指數橫盤震盪整理格局延續，短期季線上檔套牢賣壓難以突破。目前市場緊盯周五關鍵通膨報告，國際資金已先轉進美元避險，由於通膨、升息、庫存調整等干擾因素未除，也使得國際資金自台股流出，後市需留意回檔風險。(富邦期貨/提供)
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