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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

台康汐止廠歲修完畢 6月起業績跳增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北即時報導

台康生技今年營運有望倒吃甘蔗，該公司表示，台康汐止廠自今年初開始進行產能優化，影響了原有的生產供貨，這座廠已在5月中旬重新開始運作，自6月起將帶動公司業績回到正成長的水準。此外，隨著台康生技在CDMO（委託研發及生產代工）及授權收入雙重加持下，法人推估公司今年有機會提前轉虧為盈。

台康生技自成立以來，一向採CDMO及生物相似藥開發這兩大策略同步發展，其中CDMO業務早在2016年就開始賺錢，但是為了發展生物相似藥，每年仍投入龐大支出進行研發。而隨著第一項生物相似藥EG12014今年底有望獲得美國藥證，公司也期待自明年開始可正式轉虧為盈。

不過，台康生今年第1季財報，稅後淨利1,385萬元，每股稅後純益（EPS）0.05元，出現了2021年第3季以來連續第3季獲利。法人估，台康生技自行研發的生物相似藥EG12014已送歐、美上市申請，臨床研發相關之研究費相對減少，再加上CDMO及授權收入雙重加持下，今年有望提前達到損益兩平。

台康生技表示，除了汐止廠產能優化後5月中旬重新開始運作後，竹北廠產線也陸續增建中，預計今年底哺乳類動物細胞廠產能將由9,500升提升至2萬5,500升，以因應明年的生物相似藥上市產能及CDMO業務成長之需求。尤其在郭台銘去年參與50.325億私募後，更加速擴充廠房與增添研發及生產設備，有助於帶動台康 成為亞洲新興生技藥品開發暨生產中心的地位。

台康生技

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