瑞銀：台灣近幾季貿易額成長 在亞洲表現居前列

瑞銀今（9）日發布最新報告，指出新冠肺炎疫情爆發以來，台灣近幾個季度貿易額成長，在亞洲經濟體位居前列，成為亞洲貿易表現最強、最穩定的經濟體之一。

瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎 （William Deng） 分析說：「截至2022年4月，台灣的出口達到2019年疫情前水準的160%。除靚麗的出口表現（貿易額）外，台灣的出貨量比同業相對更加穩定，使其成為疫情期間亞洲頭部出口商之一。」

鄧維慎指出，台灣的國際貿易份額大幅提高，不僅是一次性利好，即使在居家辦公需求不再是新的驅動力，以及大部分其它出口地區復工的情況下，台灣近幾個月維持較高的全球貿易份額，表明台灣的全球貿易和供應鏈優勢可能不僅來自疫情相關的利好。

此外，台灣貿易和生產鏈份額提升的覆蓋面廣泛，涵蓋科技和非科技領域，大部分出口的美國市占率明顯提高，科技和非科技領域均受益於供應鏈重組，代表台灣全球貿易和供應鏈優勢可能不光是因為疫情帶來的利多消息。

此外，今年第1季與疫情爆發前的2019年同期相比，台灣貿易額的92％實現美國市場份額提高，大部分出口的美國市占率明顯提高。

科技和非科技領域均受益於供應鏈重組，台灣貿易和生產鏈份額提升的覆蓋面廣泛，涵蓋科技和非科技領域。美國市占率增幅最高（今年Q1與2019年Q1相比）的10個台灣出口專案中，9個來自非科技領域，如機床和金屬產品；儘管部分專案的貿易額相對較低。

貿易權重超過1%、市占率增幅超過1個百分點的前10個專案幾乎由科技和非科技領域平分。

在非科技領域，市占率增幅領先的名單中包括鋼鐵產品、電力機械和手工具、電氣設備等。耐用消費品，如摩托車、健身及戶外設備也上榜，前者市占率上升逾10個百分點，後者上升逾5個百分點。在科技領域，該名單包括積體電路、印刷電路和二極體等知名產品