瑞銀：台灣近幾季貿易額成長 在亞洲表現居前列

隨著「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)和「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)在5月取得穩定的票房數據,暑期電影熱潮正在捲土重來。但仔細觀察上映時間表和整體娛樂業務,就會發現電影業仍在面臨主要障礙,即使它正在復甦。

2022-06-10 08:00