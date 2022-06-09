外封內凍兩空 商總籲速紓困、開國門

「服務業衰退今年比去年還慘，人民不要振興，要紓困、開國門！」全國商業總會9日召開記者會，呼籲政府取消振興，改追加500億預算進行紓困、減徵營業稅與開放國門。理事長許舒博直言，今年雖然沒三級警戒，但產業衰退、民眾自主防疫比去年更甚，政府一定要持續紓困。

服務業慘需要紓困

許舒博自掏腰包製作「空」T恤，對於政府外封國門，國內也沒有紓困政策表示不滿，讓台灣變成「外封內凍兩頭空，服務業績似雪崩；政府勞資皆落空，百姓口袋空空空。」他呼籲政府不要再振興，「因為反正沒有民眾敢出門，」應該繼續給餐飲、運輸等行業紓困。

他也對比今年、去年疫情指出，今年超過250萬人確診、2500人死亡，產業紓困預算僅100億，而去年1.6萬人確診，卻有2600億紓困。許舒博說，雖然今年沒有三級警戒，但民眾都自主防疫，讓服務業的業績仍比去年衰退，他希望政府能將振興改成紓困，並將產業紓困預算提升至500億。

儘速開放國門

針對基本工資是否要漲？許舒博坦言，如果因為通膨、經濟成長而漲工資，他並不反對，但希望政府能夠照顧受疫情波及的產業，對新增的薪資進行補助，否則企業到後來撐不下去，乾脆休業就好，寧願倒閉也不要繼續虧錢做。他也呼籲政府仿效外國，只要打三劑疫苗、PCR陰性就可解封邊境。

他預測，由於「與病毒共存」的政策，短時間內疫情不會顯著減緩，因此未來也很難有「報復性旅遊」，可是以遊覽車的補助為例，交通部說只會到7月15日，他也希望能夠延長，有很多業者跟他反應已經2個月了都沒有出一台車，「快要撐不下去了。」

有媒體詢問有關油電價的部分，許舒博說，其實包括許多外銷產業、電器業與寵物業的業績並沒有因疫情衰退，如果要漲油電價的話，希望能夠依照行業別收不同標準費用，賺錢的行業可以多收一點。

另外，他也希望政府能持續減徵營業稅。

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