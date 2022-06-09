不受缺工、缺料影響 政院：公共工程連2年執行率達95%

工程會今(9)日在行政院院會，就過去檢討300多件公共工程流標情形，近二年雖有疫情，但連續2年執行率達95%以上之高標，110年公共建設預算執行率更達95.87%，為近年最高；且9成案件順利決標，均顯示各項公共工程持續順利推動。

根據工程會的報告中指出，缺工缺料及物價上漲是事實，但政府有因應對策，包括逐月管控砂石供需、以固定價格讓售砂石及飛灰、水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應(相較於鋼筋價格自109年4月至111年5月物價指數漲幅為62%，砂石為2.16%)。

另就受國際價格影響部分，以契約物價調整機制因應。近二年雖有疫情，但連續2年執行率達95%以上之高標，110年公共建設預算執行率更達95.87%，為近年最高；且9成案件順利決標，均顯示各項公共工程持續順利推動，公共工程在疫情期間仍能順利如期如質推動，相當不容易。

工程會表示，部分案件流標主因歸納為未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理，各機關應依物價合理編列預算、依工地特性訂定工期、審查契約規定合理性，並採用工程會訂定的契約範本，各階段如遇有調整計畫內容之必要，應儘速提報修正計畫。

工程會強調，因應物價上漲情形，行政院已有因應對策及核實給付機制，各工程主辦機關應就個案編列合理價格、工期及契約內容負起全責，落實執行避免流標情形發生，若發生流標亦當務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，方能讓工程順利進行，期許大家共同努力。