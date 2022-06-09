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美食-KY 5月營收谷底反彈 大陸月增五成、北美續創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）自結5月份合併營收15.4億元，月增21%、年減7.17%，年減幅度上月收窄，營收回升的關鍵，主要在於大陸市場強勢反彈，5月營收月增五成之多，同時，美國市場表現出色，單月份營收連續三個月改寫歷史新高，貢獻合併營收的成長動能。由於上海已在6月1日正式解封，有助帶動整體餐飲行業的復甦。隨著疫情緩解，美食-KY營運可望持續復甦。

85ºC近期在美國市場業績屢傳捷報，當地買氣十分熱絡，來客數連月上升，客單價也維持歷史高檔水準，帶動美國營收連續三個月改寫歷史新高。美食-KY今年前五月來自北美市場的營收不只較過去兩年顯著成長，與疫情前相比，成長幅度也來到雙位數，貢獻美食-KY合併營收已接近30%。而北美市場目前僅不到70間的85ºC門市，預期未來的營業規模仍將持續擴張，是美食-KY重要的成長動能。

在大陸市場方面，受惠於成功的產品組合，當地85ºC5月份的門市日均營業額較前月份顯著回升，與去年同期相較，同店銷售額也繳出正成長的佳績。暫時停業的門市數目雖較4月份改善，但尚未百分之百恢復正常，因此5月份營收仍較去年同期減少近兩成。隨著上海正式解封，可望有更多85ºC門市恢復營業，有助營收加速反彈。

營收 美國 疫情

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