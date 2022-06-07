蔡總統排除萬難漲基本工資 勞團:實踐夢想須調這個趴數

蔡英文總統昨天表示，政府一定排除萬難、務必讓基本工資能持續調升，暗示明年基本工資將調升。對此，勞動部表示，尊重基本工資審議委員會的決定，總統的關心大家都感受得到。工鬥則表示，蔡英文曾承諾任內將讓基本工資調升至3萬元，明年基本工資調幅必須達到8%，蔡總統才能實現此一諾言。

蔡英文總統昨天下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」致詞，允諾將排除萬難調高基本工資。蔡英文曾表示，基本工資3萬是她的夢想。目前台灣基本工資是2萬5250元，蔡英文任內還有兩次基本工資調漲的機會。工鬥發言人、雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤表示，工鬥估算，明年基本工資調漲必須達到8%，蔡英文才能有機會實踐諾言。

吳嘉浤認為，基本工資8%不是「獅子大開口」。去年基本工資以疫情為由，調漲不到1%，今年基本工資則調到5.2%；明年若能調漲8%，是「把以前沒調的調回來」。他指出，20年來，台灣的GDP成長四到五成左右，薪資卻持續停滯，「基本工資的持續調漲非常重要，是幫助基層勞工的重要政策，讓整體薪資能夠往上。」

他表示，希望政府除了調漲基本工資，也能透過其他政策工具，鼓勵雇主調薪。他舉例，這八年物價持續上升，如果能鼓勵企業雇主將每月伙食費從2400調到3200元，便是實質的鼓勵。

全國勞工聯盟總會秘書長何俊男則認為，基本工資再怎麼調，也追不上物價的飆漲。他主張，基本工資要調就要跟物價漲幅一樣，「否則調了就是白調」。