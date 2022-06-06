抗通膨 基金平台：多元布局是關鍵

5月市場持續動盪，通膨、升息與衰退疑慮仍是影響市場的三大因素，三者環環相扣，其中尤以通膨走勢影響最鉅。對於想提高投資組合抗通膨能力的投資人，基金平台業者建議朝向多元布局。

中租基金平台副總經理蘇皓毅認為，美國的通膨已脫離高峰，但預期短期內將維持較高水準；聯準會升息動作預期將持續，但將呈現先急後緩的步調。至於美國經濟成長雖然呈現放緩，但整體狀況未進入衰退階段，建議投資人應重新檢視投資組合，朝向多元布局，以面對通膨高原期的市場波動。

蘇皓毅說，種種跡象皆顯示通膨已進入高原期，然而後續仍應特別關注民眾的通膨預期心理及服務性物價帶來的影響。隨著全球景氣由擴張走向趨緩階段，在利率上升環境中，建議投資人應重新檢視投資組合，以股優於債、成長股與價值股互補配置、成熟與新興市場並重的原則進行多元資產布局；選擇股票型基金時，則建議慎選現金流量佳，定價能力強，且中長線具有明確成長趨勢的企業。

蘇皓毅表示，自5月以來，對於升息以及衰退的憂慮導致新興市場大幅震盪，但近來新興亞洲之資金淨流量已經轉正，外資持續買入越南市場，越南政府亦積極補助，經濟動能值得留意，投資人可以單筆分批或定期定額的方式適量布局，把握機會參與越南市場的成長契機。

蘇皓毅也提醒，通膨和升息將是今年重點議題，建議投資人納入通膨防禦概念、實質資產等類型基金在投資配置中，因應市場短期變動風險。