美股多元化佈局 應對市場波動

展望美股後市，通膨、景氣和聯準會政策動向將持續牽動投資人敏感神經，預估短線股市波動仍大，股市要止穩仍需時間。就通膨前景來看，美國四月PCE通膨率及核心PCE年增率雖仍偏高，但自三月高點放緩、出現緩和跡象，高盛證券預估今年底核心PCE通膨率將降至3.8%，儘管進一步的供應鏈中斷、更強勁的工資成長或居住類通膨可能會使通膨在更長時間內保持在較高水準，若未來通膨數據放緩進而緩和聯準會加速收緊貨幣政策的壓力，可望給予市場喘息空間。

根據目前利率期貨反映市場預期2022年底前聯準會將再升息近八碼，6、7月份會議預估各升息兩碼。就景氣面來看，根據富蘭林坦伯頓基金集團旗下凱利投資追蹤涵蓋消費面、企業活動及金融面共 12 項指標所編纂的衰退風險儀表板顯示，薪資成長分項指標呈現紅燈，商品、信用利差及貨幣供給呈現黃燈，但消費及企業活動仍正向，其餘8項指標維持綠燈，顯示儘管整體基本面不確定性升高但仍具韌性。

富蘭克林證券投顧表示，值此高波動的市場環境下，建議投資人核心部位首選美國價值平衡型基金，穩健型股票配置首選兼具高股利及政策受惠題材的基礎建設或公用事業產業型基金，科技股受到利率攀升預期而承壓，但著眼經本波急跌，部分科技股已出現股價被錯殺的情況，提供主動式管理者擇優布局機會，建議積極型投資人定期定額投資，耐心度過波動期。