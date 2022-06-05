勞動部祭「無薪假大補丸」 津貼加基本工資最高月領4.9萬

勞動部提供無薪假勞工「充電再出發」及「安心就業」二擇一補助。其中，「充電再出發」補助計畫最高可月領2.4萬元訓練津貼，而且，只要勞工仍在無薪假期間，不論多久，只要參訓，將可無限期、繼續領這項津貼。

企業實施無薪假，依規定企業仍須給月薪制勞工每月基本工資25,250元薪水， 若再加充電再出發最高可領2.4萬元訓練津貼，合計無薪假勞工每月仍可領到逾4.9萬元，可保障無薪假勞工生活。

勞動部長許銘春親自拍攝無薪假勞工補貼方案說明短片。許銘春表示，「充電再出發」是鼓勵勞工趁無薪假期間，充實技能，勞工只要參加公司辦理、勞動部自辦或委辦，以及勞動部數位學習等，每月最高參訓144小時，每小時補貼168元，每月最高可領24,192元。

勞動部官員表示，充電再出發補助最早限定只能申請六個月補助，為照顧無薪假勞工，已取消六個月之限制，換言之，只是勞工實施無薪假，並且參訓，每月都可以適用充電再出發補助。

許銘春表示，安心就業則是針對無薪假實施30天以上、且投保就業保險勞工，提供薪資差額補貼，並採三級制補貼。以勞工前六個月平均投資薪資為基礎，與無薪假期間薪資差額7,000元以下，一律發放3,500元；差額在7,000元至1.4萬元，則一律發給7,000元，差額超過1.4萬元以上，一律發給1.1萬元。最長可領24個月。

勞動部官員表示，因「安心就業」計畫最長可領24個月，過去兩年已經申請「安心就業」計畫且領滿24個月者，未來不能再申請，須轉申請「充電再出發」計畫。