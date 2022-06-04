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台積電不是最狂的！上市公司平均薪資排名　長榮、陽明年薪破300萬

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：長榮海運

文／陳盈蓉

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（1）日彙總揭示110年度上市櫃公司的員工平均薪資費用統計，其中，航運業長榮（2603）、陽明（2609）2021年平均員工薪水費用衝破3百萬，跟2020年相比，都有翻倍成長。

長榮、陽明平均薪資衝破3百萬

根據公開財務資訊顯示，22家上市航運業，除了台船（2208）、台灣高鐵（2633）平均薪資比前年少外，其餘20家航運公司，都比前一年成長，尤其調整變動超過100%的就有三家，包含長榮（2603）、陽明（2609）、四維航（5608）203.3萬元。

航運業平均薪資前十名：長榮（2603） 360.6萬元、陽明（2609）301萬元、遠雄港（5607）294.2萬元、萬海（2615）254.9萬元、台驊投控（2636）231.7萬元、四維航（5608）203.3萬元、新興（2605）193.7萬元、裕民（2606）168萬元、中航（2612）155.4萬元、華航（2610） 146萬元。

長榮、陽明平均薪資衝破3百萬

台積電、聯發科薪水多少　成為網友熱議話題

整體來看平均薪資費用統計，有多達73家上市公司員工薪資達200萬元以上，前六名都是半導體業，分別是瑞鼎（3592）611.9萬元、聯詠（3034）516.2萬元、聯發科（2454）513.8萬元、矽創（8016）494.9萬元、瑞昱（2379）486.6萬元、晶豪科（3006）460.5萬元，再來就是食品工業的聯華（1229）380.4萬元拿下第七名。

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/06/02 - 2022/06/01 ）觀察分析「上市公司薪資」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現民眾對於「聯發科」、「台積電」的薪水最感興趣。而身為台灣護國神山的台積電（2330），2021年平均薪資246.3萬，位居上市半導體業第19名，整體排名則落在第45名，比前一年調整變動3%。

台積電、聯發科薪水多少　成為網友熱議話題

櫃買中心並表示，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，既可增進員工向心力，也是企業社會責任之具體實踐，有助於確保企業永續發展，並解釋所稱「員工薪資費用」通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資，亦可能包括依股份基礎給付之評價金額（如員工認股權憑證）。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月02日至2022年06月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上市公司薪資』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

薪資 長榮 薪水

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