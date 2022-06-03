離岸風電區塊開發收件至9月 能源局樂觀看待環評

根據經濟部2日公告，離岸風電區塊開發第一期受理申請期間，自8月16日起至9月30日止。能源局官員表示，目前已經有16件通過場址審查，下周起，更有10件以上的離岸風場案陸續在6月底前進行環評第二次初審，裝置容量總和已經大幅超過今年要釋出的1.5GW，能源局對環評相當樂觀。

離岸風電區塊開發第一期將分配裝置容量3GW，併網時間2026到2027年，預計每一年完成1.5GW；第一期申請時間確定自8月16日起至9月30日止。不過，目前所有有意參加申請的案場，都還在環評階段，大部分案場已在3月經過第一次初審，據環保署環評排程，自6月8日起將陸續安排第二次初審。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲表示，對於各個案場的環評第二次初審相當樂觀。他指出，除了每個風場各自的環境保護要求外，目前環評委員重視的主要議題是「共同廊道」，以避免每個案場各自規劃上岸的路線、各自穿堤，造成不必要的西海岸堤防破壞，對生態環境產生傷害，陳崇憲強調，能源局與台電已比照過去彰化共同廊道經驗，初步規劃這些新案場的「共同廊道」。

陳崇憲指出，截至目前為止，已共有16件離岸風場案通過經濟部與各部會的場址聯審，確認場址無涉敏感空間後，就可以送交環評，其中也已經有超過10件案場正在環評程序當中，預計在6月底前會陸續完成環評第二次初審。16件案場扣除重複範圍，總裝置容量為11.2GW，已經大幅超過今年區塊開發第一期釋出的3GW，不會有「沒有案場能申請」的窘境。