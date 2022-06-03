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300億租金補貼7/1啟動 舊戶資格不變申請包「中」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
300億元租金補貼專案，舊戶資格不變申請包「中」。圖/國宅組提供
300億元租金補貼專案，舊戶資格不變申請包「中」。圖/國宅組提供

內政部營建署今（3）日指出，300億租金補貼專案即將在今年7月1日正式開放申請。

營建署表示，政府將透過「地方政府調查試算意願、系統自動帶入資料、重新審查試算結果寄發通知、確認同意申請、核定撥款」5步驟，來協助目前正在接受「整合住宅補貼資源實施方案」的租金補貼戶或社會住宅包租代管承租戶(以下簡稱舊戶) 享有試算服務，同時提醒相關注意事項，以確保補貼申請權益。

營建署表示，舊戶如果仍然沒有持有住宅、沒有享有其他同性質補貼、平均每人每月所得也在最低生活費3倍以下，重新審查後應仍符合本次300億元擴大租金補貼申請資格，享有包「中」身分。

另外，營建署也提醒，舊戶有2個時間點務必要留意，第一，6月會陸續接到地方政府或租賃業者詢問有無意願由營建署進行補貼金額試算。第二，7月中下旬起，營建署會陸續將試算結果以電子郵件方式通知有意願試算的舊戶，舊戶需在期限內點選信件內連結，上網回復「同意」才算完成申請程序。

若去年沒有留下電子郵件的舊戶，營建署會另外以郵寄方式來進行通知。營建署呼籲舊戶6、7月要特別留意以前申請租金補貼時填寫的地址及電子郵件，以保障自身權益。諮詢專線已於6月正式啟動。

租金補貼 地方政府 住宅補貼

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