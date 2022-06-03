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文組翻身擠進半導體 陽明交大開捷徑

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
陽明交通大學與勞動部合作，開設「產業新尖兵計畫」，不管背景，只要有興趣也願意學，經過相關課程訓練後，就能順利擠身半導體行業，跟著高科技產業一起打世界盃。圖片提供／陽明交大
陽明交通大學與勞動部合作，開設「產業新尖兵計畫」，不管背景，只要有興趣也願意學，經過相關課程訓練後，就能順利擠身半導體行業，跟著高科技產業一起打世界盃。圖片提供／陽明交大

半導體行業大好，文組畢業生只能乾瞪眼，為解決人才供需失衡的困境，陽明交通大學與勞動部合作，開設「產業新尖兵計畫」，不管背景，只要有興趣也願意學，經過相關課程訓練後，就能順利擠身半導體行業，跟著高科技產業一起打世界盃。

晶片應用無所不在，也使得半導體行業大好，薪資遠高於台灣平均，但也相對產生人才供需失衡的問題，高科技產業大鬧人才荒，但文組等科系畢業生卻又找不到好工作。

陽明交通大學副校長兼教務長陳永富看到這個現象，起動與勞動部的合作計畫，投入國家重點領域的專業人才培育，解決時下高科技產業的人才需求問題，開設SAP多元半導體實務核心課程。

陳永富說，S就是半導體（semiconductor），包括基礎電磁學、IC製程技術導論、半導體元件基礎物理等基礎知識；A為人工智慧（Artificial Intelligence），包括機器學習實務應用、Python資料收集與處理應用等，培養圖像式理解和解決技術的技能；P是光子學（Photonics），包括基礎幾何光學、光電子學概論等。學員須經過一周四天，總共240小時訓練，為期約2個月；開設後相當受歡迎，班班滿班，目前第一、二期學員已經陸續結業。

陳永富表示，學員背景相當多元，有語文、經濟、護理、國際事務等非理工科系，也有生物科學相關科系、材料工程、化工等理工、生醫相關科系，學員經過開設的多元半導體與光電課程訓練後，經過面試後大都能順利進入半導體、光電、資訊應用等相關科技公司。

根據統計，這群第一批新兵總共111人中，最後成功投入科技業的有63人，女性有28人，顯示女性對於半導體行業也是相當有興趣。

參與媒合的公司包括力積電（6770）、聯電（2303）、世界先進（5347）等大廠。力積電表示，導體行業雖有專業的門檻，但對於有興趣、有心學習的人才都非常歡迎，公司對此持開放的態度，畢竟不要因為升大學考試一試就定終身，對於有興趣的人應廣開機會才對，公司也很願意接納不同領域轉換跑道的人才。

產業新兵計畫持續招生中，歡迎有興趣的人報名參加，https://it.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/

陽明交通大學與勞動部合作，開設「產業新尖兵計畫」，不管背景，只要有興趣也願意學，經過相關課程訓練後，就能順利擠身半導體行業，跟著高科技產業一起打世界盃。圖片提供／陽明交大
陽明交通大學與勞動部合作，開設「產業新尖兵計畫」，不管背景，只要有興趣也願意學，經過相關課程訓練後，就能順利擠身半導體行業，跟著高科技產業一起打世界盃。圖片提供／陽明交大

半導體 光電

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