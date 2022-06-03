別再期待拋售潮！學者：這案被消失、多頭回來

近期房市形勢快速變化，房產學者章定煊表示，不用期待拋售潮了，已經延後的打炒房平均地權條例修正案，如果9月仍不排審，甚至直接被「河蟹」掉，也就是一般所說的「被消失」，房市將再出現一波短線多頭榮景。

美國聯準會5月升息兩碼，並預告6、7月再升兩碼，9月以後還要升三碼。先前各界認為，央行6月理監事會就算不升二碼，也會升半碼到一碼，加上平均地權修正案送進立院、央行拋出限縮30年房貸議題，業界普遍認為第3季會出現一波拋售潮，很多人也等著撿便宜。

但過去兩周形勢急轉，美國經濟變差，先是傳出9月可能會停止升息，現在連6、7月是否會升息二碼，也有人懷疑。在此情況下，央行6月理監事會是否升息也出現變數。

章定瑄表示，央行現在面臨的是優先解決通膨壓力，還是以疫情下經濟不佳為考慮重點。若以通膨為重，就會延續第一季升息一碼策略，本月再升息半碼到一碼，但如果考慮經濟，就會暫停升息。

他表示，以過去的經驗，央行選擇穩定經濟的機率很高，第二季可能不升息，甚至可能進一步寬鬆，任由台幣持續貶值。

內政部打炒房平均地權條例修正草案，4月17日通過行政院院會後，火速送進立院，市場原本以為上半年會期會通過，7月就會上路，沒想到草案一直躺在內政委院會，上半年會期結束了，根本沒排審。

此一發展已令市場氣氛出現急速變化，本來網路預售換約物件價格明顯鬆動，雖然投資人並未賠售，只是少賺，但一般認為草案一通過，上路之前將有一波明顯降價拋售潮，不少人自住客也期待可以在此期間撿到便宜貨。

但修法卡關傳出後，市況顯示，換約物件議價空間急遽縮小，有人甚至又調回原來價格，整體售價較先前上漲5%左右。

章定煊表示，拋售潮已經不用期待了，現在要關注的是，已經被延到下半年會期的打炒房平均地權條例修正案，到了9月立法院會不會比照實價登錄0.5，不排優先審議法案，甚至直接不排審，將這個案子「河蟹掉」。

他說，如果央行6月不升息，平均地權條例修正案又被河蟹掉了，建商跟投資客壓力大減，大家馬照跑舞照跳，房市將再出現一波短期多頭榮景。