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金寶董座許勝雄與沈軾榮和解 公司回應了

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導

針對金寶（2312）董事長許勝雄與金寶前總經理沈軾榮發布共同聲明，顯示雙方和解。金寶今（2）日晚間表示，本公司確認雙方於近日，已化消對彼此的誤解，希望此不應該有的紛擾，不再浪費我們有限的生命及社會資源，何況國內外不管政治、經濟、產業發展以及兩岸之間的一些問題，其實都會影響企業永續發展，在此重要的關鍵時刻，是應該投入更多心力為企業永續發展做更多扎根工作。

金寶表示，該公司自創立以來，一向正派經營，奉公守法為基本要求，並重視股東權益與公司治理，未來將更戮力精進管理制度，秉持透明揭露以管控風險，提升績效以回饋股東之信任，也能積極照顧員工以留任優秀人才，為股東最大利益及台灣經濟發展盡最大心力，達成本公司「幸福員工、快樂股東、社會共榮之經營目標」。

股東 金寶 沈軾榮

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