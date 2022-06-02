台歐最高層級經貿會議 經濟部長與歐盟總署長視訊

經濟部部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長Sabine Weyand今（2）日共同主持「台歐盟經貿對話會議」，經濟部表示，過去台歐盟雙邊會議為次長/副總署長對話層級，這次提升對話層級至部長/總署長級，顯示在歐盟國際經貿合作藍圖上，台灣的重要性提升，台灣與歐盟關係的重大突破。

歐盟去年9月公布「歐盟印太合作戰略」時指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資關係，並將在半導體方面與台灣等夥伴合作。今天雙方舉行部長/總署長層級的經貿對話會議，為台歐盟關係的重要里程碑。

本次會議歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫(SPS)等議題；我方則就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，另我方也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規劃。

會議當中雙方除就過去工作階層會議討論的議題進展交換意見，也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，深化夥伴關係。

在台歐盟半導體合作方面，去年疫情引發晶片短缺，我方就曾經盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題；此外，經濟部今年3月已派遣半導體專家團到中東歐三國(立陶宛、斯洛伐克、捷克)進行實地查訪，深入瞭解當地產業發展情形外，並希望進一步在人才交流與人才培育方面，與歐盟建立雙方更緊密的關係，另雙方同意分享半導體供應鏈資訊。王美花會中強調，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。

SPS議題部分，王美花表示，在2016年至2020年擔任次長期間，促成歐盟成員國多項農產品進口。我方敦請歐方儘速完成我國提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利我國糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場。雙方同意由專家繼續討論彼此申請案的進度與解決方案。

此次會議達成數項共識，歐方同意與我方在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。

歐盟是臺灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為我國最大外資來源。自2016年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計54.2億美元，占歷年總投資額66.8%。