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商務入境隔離天數拚放寬 經濟部提出二大關鍵

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

時代力量立委邱顯智今（2）日於立法院呼籲，台灣為貿易導向國家，但目前仍維持「7+7」規定，應盡快鬆綁商務入境至「0+7」。對此，經濟部表示，已有將企業意見轉達給指揮中心，但商業需求、國內確診高原期下探及孩童疫苗施打量三者均平衡。

行政院於5月9日宣布入境居家檢疫天數將從原先的十天，放寬為七天，並加上七天自主健康管理，也就是「7+7」；本土確診者為隔離七天，自主健康管理七天，同樣也是「7+7」。

邱顯智、行動時代副秘書長李兆立今天於立法院邀請業者召開記者會，認為台灣以貿易立國，跟全世界做生意，但攸關企業命脈的商務旅行需求跟入境隔離鬆綁仍維持「7+7」；尤其本土病例都遠超過境外移入，不解為什麼從國外回來的民眾當作確診者對待。

經濟部官員說明，與業者諮詢意見，部分認為希望可以爭取無隔離、自主健康管理七天的「0+7」；部分業者則指出，可先比照國內密切接觸者隔離天數，採居隔三天，自主健康管理四天，也就是「3+4」，衛福部點頭機率比較大；相關意見均有向衛福部反映，交由疫情指揮中心衡量。

經濟部指出，雖然外國商務客來台爭取訂單的需求相當重要，但指揮中心也考量國內處理疫情節奏，包括本土確診數高原期正在往下探，再加上現階段正在如火如荼施打兒童疫苗，因此在做出決策以前，應該要先將疫情控制住。

健康管理 疫情 經濟部

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