解讀央行貨幣政策 專家：市場押寶6月仍升息1碼

為回收市場餘裕資金，中央銀行今（2）日標售364天期定存單，金額由先前的1,700億元縮減為1,400億元，最後得標利率落於1.112%，創2010年4月以來的逾12年新高，連三月上漲，並較前一個月大漲0.106個百分點。

大型銀行資調主管指出，從央行定存單今天利率標售結果，以及近期IRS（利率交換）走勢看來，金融圈押寶，央行6月16日仍將升息1碼（0.25個百分點），且不只6月，就連9月也還會續升半碼或1碼。

「目前IRS利率反映，央行6月還是會升息1碼，9月則是半碼或1碼」，銀行資調主管說。

受到國內疫情嚴峻影響，部分銀行業者認為，央行可能會顧及國內情況、6月改成升息半碼，但利率市場的交易結果，明顯比銀行業者預期的更「鷹」。

一名資調主管說，台灣央行3月升息1碼後，利率市場就一直押寶央行6月還是會升息1碼，主要原因就是美國的貨幣政策，聯準會3月升息1碼、5月升息2碼，目前市場預期，6、7月擬再各升息2碼，等於五個月內有累計升息7碼的機會，幅度非常驚人；以此來看，台灣3月升息1碼，就算6月升息1碼，也只有2碼幅度，連美國的三分之一都不到。

銀行主管還說，台灣要抑制通膨，除新台幣匯率不能貶值太多外，利率政策也必須有所著墨，如果美國利率狂漲，台灣卻文風不動或只升半碼，利差因素會助長資金外流，新台幣匯率就會貶得更重。

「央行總裁楊金龍先前有講過，今年貨幣政策一定是往緊縮方向走，緊縮就是要繼續升息的意思，只是升多少的問題、半碼還是1碼的差別」，資調主管說。

「華爾街日報」報導，美國聯邦準備理事會（Fed）最新一次會議紀錄顯示，聯準會官員們在5月稍早的會議裡認為，需要在接下來的2次會議每次各升息2碼。銀行主管說，美國鷹派升息，會讓台灣央行貨幣政策有「不得不」跟進升息的壓力。

央行日前宣布，今年6月起調降364天期、2年期定存單標售金額。其中364天期定存單每月標售金額自1,700億元降至1,400億元，2年期定存單自600億元降至250億元，合計減發650億元，主要是銀行預期6月會升息，參與標售時意興闌珊。

銀行主管說，5月央行接連「截標」364天期定存單和2年期定存單，主要是市場不願在此時買進長天期定存單，否則央行6月升息時就等於是「住套房」。