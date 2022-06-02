CRIF中華徵信所 助攻企業掌握合作夥伴風險

CRIF中華徵信所運用徵信科技(CrediTech)表示，該公司打造創新應用平台「中小企業信用風險平台(Mr. Report)」，利用CRIF中華徵信所涵蓋全台灣160萬筆的商業資訊，和全球超過220個國家的企業徵信資料庫，運用替代性資料(Alternative Data)導入第三方資料，例如：Google評論評級、新聞媒體、政府公開資訊等，全面數位化將資料進行匯整、融合、分析，提供企業即時掌握合作夥伴之倒閉風險預測、營業狀態診斷、信用評分、白名單潛力客戶等四大動態。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，華徵信所作為產業徵信龍頭業者，一直站在最前端關注台灣產業動態，致力協助企業解決需求。

中小企業信用風險平台(Mr. Report)運用線上平台銷售管道，協助企業快速評估風險、找好供應商、好客戶，優化決策效率。

隨著全球政經局勢多變，CRIF中華徵信所的商業資訊服務，便是可以協助企業做商業決策的最佳依據，CRIF中華徵信所也將持續致力於運用徵信科技的發展來提升企業徵信的效率跟降低成本。

經濟部中小企業處的《2021年中小企業白皮書》資料顯示，台灣中小企業家數為154萬8,835家，占全體企業98.93%，然過往中小企業的營業及財務資料較少且不完整。全球貿易競爭激烈、政經局勢多變，在風險提高的狀況下，CRIF中華徵信所觀察企業徵信的需求量大量增加，所需的資料面向也更廣，企業的預算跟資料取得成本卻沒有很好的取得平衡。

CRIF中華徵信所推出中小企業信用風險平台(Mr. Report)，透過AI、機器學習、大數據等應用，加上運算模型、實地訪查以及齊全的商業資料庫網絡，提供企業所需的三類報告：KYC簡易報告、企業徵信報告、監控徵信報告。利用徵信科技改善傳統人力徵信，強化客觀數據判斷的精準性。

Mr. Report含蓋全台160萬筆上市櫃、中小企業的商業資訊，和全球超過220個國家的企業徵信資料庫，並加入外部資料、公開網站、政府平台，如：社群資料、Google評論評級、新聞媒體、訴訟、商登、實價登錄等，進行匯整、融合與分析，提供企業掌握合作夥伴的倒閉風險預測、營業狀態診斷、信用評分、白名單潛力客戶等四大動態，期望成為各個商業階段的風險評估控管利器。

AI人工智慧技術分析快速讓中小企業信用風險平台(Mr. Report)處理多重資料花最少時間完成，報告以視覺化系統性呈現，不被單一評分模組、文字敘述所限制，具備三大特色：

重要報告全蒐集：企業可取得KYC簡易報告、企業徵信報告、監控徵信報告之重點報告，快速了解客戶、營運體質、主動通報企業異動。

快速篩選全球資料：根據條件、地圖、企業規模等內容篩選名單，且不僅限於台灣企業，全球企業皆可進行徵信與篩選。

一站式線上處理所有資料：企業可隨時隨地於線上完成申請、委託取得相關資訊，並於線上同步處理付款作業，快速取得所需報告。

CRIF中華徵信所更推出訂閱服務，內容有「企業徵信報告、為期12個月的企業監控、第三方提供風險評估」三種不同面向的風險控管服務，協助企業於交易前了解客戶營運狀況、交易中協助付款條件與交易量異動評估、交易後主動監控企業異動，即時掌握合作夥伴動態，減少人工查找時間，降低成本與增加主動風險控管。訂閱一年方案，平均一周僅需88元起。

CRIF中華徵信所表示，期待中小企業信用風險平台(Mr. Report)可提升整體徵信的標準化以協助徵信人員進行判讀，以大幅縮短徵信報告生成時間，協助客戶更精準地評估中小企業的信用風險。