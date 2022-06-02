萬海美國線布局玩真的！開航以來遠洋線營收 首超過近洋線

萬海（2615）美國線布局玩真的，開航以來首度出現遠洋線的營收超過近洋線，第1季遠洋線的占比達53%，近洋線的占比為47%，由營收數字也宣示萬海成功進軍遠洋線。

萬海看好全球海運市場發展前景，不再只是亞洲區間航商的龍頭，開始跨足遠洋線，在客戶的需求下，遠洋線的布局非常積極，雖然不是三大聯盟的成員，為了強化競爭力，也會跟其他的海運業者進行互換艙位等合作，也會根據市場變動，隨時提供強化服務。

近洋線一直是萬海的根，亞洲線要持續維持航線密集，萬海在亞洲區域的據點布局非常多，可以快速收集市場變化，調整航線來因應市場需求，東南亞經濟復甦持續看好，萬海在亞洲線的市場布局也會陸續發酵。

此外，萬海近年來獲利不斷攀升後，不斷的強化競爭力，到今年第1季為止，自有船舶已達到64%、租船的比重降為36%；另外，在自有貨櫃部分更高達80%、租櫃僅占20%，唯這樣才能更進一步的掌握主要固定成本，拉高毛利率。

近兩年來，萬海斥資近1500億元積極買進船舶跟訂造新櫃，全面進軍美國市場，考量到市場需求急迫性，不只是訂新船也同時買進二手船舶，並且投資碼頭布局。

新船交船概況，萬海2021已經交11艘船，2022年再交12艘，目前已經交2艘，未來還有10艘新船要加入；2023年開始進入大量交船期，2023年預計有20艘新船投入，2024年還有14艘，這個部分，並不擔心未來市場變動，會影響到萬海運能，因應新環保法規，新船的投入可以進行船舶汰舊換新，增強萬海全球航商的競爭力。

另外，考量到市場需求，萬海不只是買進新船，也在市場上搶進二手船舶，二年船舶經過整理後，就能快速的加入營運，自去年以來共買進20艘，去年已經交12艘，今年已經再交4艘，下半年還有4艘二手船舶會陸續交船，成為推升下半年營運新動能。