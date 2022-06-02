快訊

還原與新北市府交涉過程 恩恩爸失望：關鍵音檔不給帶走

路透：歐盟官員將與王美花會談 預計聚焦「這議題」

報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬海美國線布局玩真的！開航以來遠洋線營收 首超過近洋線

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海（2615）美國線布局玩真的，開航以來首度出現遠洋線的營收超過近洋線，第1季遠洋線的占比達53%，近洋線的占比為47%，由營收數字也宣示萬海成功進軍遠洋線。

萬海看好全球海運市場發展前景，不再只是亞洲區間航商的龍頭，開始跨足遠洋線，在客戶的需求下，遠洋線的布局非常積極，雖然不是三大聯盟的成員，為了強化競爭力，也會跟其他的海運業者進行互換艙位等合作，也會根據市場變動，隨時提供強化服務。

近洋線一直是萬海的根，亞洲線要持續維持航線密集，萬海在亞洲區域的據點布局非常多，可以快速收集市場變化，調整航線來因應市場需求，東南亞經濟復甦持續看好，萬海在亞洲線的市場布局也會陸續發酵。

此外，萬海近年來獲利不斷攀升後，不斷的強化競爭力，到今年第1季為止，自有船舶已達到64%、租船的比重降為36%；另外，在自有貨櫃部分更高達80%、租櫃僅占20%，唯這樣才能更進一步的掌握主要固定成本，拉高毛利率。

近兩年來，萬海斥資近1500億元積極買進船舶跟訂造新櫃，全面進軍美國市場，考量到市場需求急迫性，不只是訂新船也同時買進二手船舶，並且投資碼頭布局。

新船交船概況，萬海2021已經交11艘船，2022年再交12艘，目前已經交2艘，未來還有10艘新船要加入；2023年開始進入大量交船期，2023年預計有20艘新船投入，2024年還有14艘，這個部分，並不擔心未來市場變動，會影響到萬海運能，因應新環保法規，新船的投入可以進行船舶汰舊換新，增強萬海全球航商的競爭力。

另外，考量到市場需求，萬海不只是買進新船，也在市場上搶進二手船舶，二年船舶經過整理後，就能快速的加入營運，自去年以來共買進20艘，去年已經交12艘，今年已經再交4艘，下半年還有4艘二手船舶會陸續交船，成為推升下半年營運新動能。

萬海

延伸閱讀

萬海總座謝福隆：三大原因看好貨櫃市場價量齊揚

連假效應下投資人多觀望 台股跌122點收16,552點

觀光股撐盤 台股盤中16600點震盪整理

台股早盤跌逾百點失守16600關卡 法人點明四影響因素

相關新聞

科技業缺工有解方？ 越南在台學生數超越大馬

東南亞國家崛起，出國求學、進而旅居海外工作的學生逐年增加，由100學年度5.7萬人，成長至108學年度12.8萬人，而1...

路透：歐盟官員將與王美花會談 關注晶片供應

路透引述知情人士報導，台灣經濟部長王美花今（2）日傍晚將與歐盟貿易高級官員舉行會談，這將是有史以來台灣與歐盟間最高級別的...

先調頻道或增分潤？電視頻道區塊化公聽會 業者看法不一

NCC（國家通訊傳播委員會）今日召開「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」公聽會，邀集第四台頻道、系統台、公會齊聚討論數位...

萬海美國線布局玩真的！開航以來遠洋線營收 首超過近洋線

萬海（2615）美國線布局玩真的，開航以來首度出現遠洋線的營收超過近洋線，第1季遠洋線的占比達53%，近洋線的占比為47...

白話財經 EP61｜台股熊市真的來了嗎？

台股上周持續反彈行情，在美股激勵下，大盤成功收復月線，但全球利空因素仍在，未來台股會走入熊市？還是能夠完成築底？

跨出併購第一步最難！台灣企業併購該朝哪走？聽聽霸菱、國巨和矽谷的經驗談

台灣併購與私募股權協會（1）日舉辦線上論壇，偕同普華國際財務顧問公布2022年併購白皮書。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。