科技業缺工有解方？越南在台學生數超越大馬

東南亞國家崛起，出國求學、進而旅居海外工作的學生逐年增加，由100學年度5.7萬人，成長至108學年度12.8萬人，而110學年度則因疫情影響下降至9.2萬人。台灣的境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞等國家，其中又以越南學生最多，在台越生人數近二年皆突破1.7萬人，超越以往居冠多年的馬來西亞1.3萬人。

而政府也積極推廣新南向政策，「移工留才久用方案」在今年4月30日上路，開放在台滿6年的移工，或曾待滿就業服務法在台年限上限的移工有機會可成為「中階技術人力」。國內就業市場持續缺工、缺人才，根據國發會統計，台灣15歲到64歲核心勞動力人口，從2020年的1683萬人，至2070年將會降低剩下783萬人。為此政府強力推行留才政策，目標從外國專業人才、移工技術人力、僑外生三大塊著手，目標在2030年解決企業缺工窘境。

中正大學研發長王祥辰以長期對嘉義縣民雄、大埔美、馬稠後等工業園區觀察來說，其實不僅是科技業，包括傳統產業也因為很多人都被吸引投入科技、資訊業，而找不到人才。但在此同時，整體產業界對於人才的需求遠大於目前有合作的技職或專科、大學等學校所能提供的實習量能，使得人才荒一直難以紓解。

針對求才若渴的科技業，王祥辰建議針對連年增長的越南外籍生設計相關留才計劃，以中正大學透過與越南的大學、竹科的媒合企業三方合作，設置相關的課程學分、吸引越南的大學畢業生來台修習學士後學位，並由合作企業提供獎助學金，畢業後即直接進入竹科工作，產官學三雙管齊下為台灣留才攬才。

王祥辰也分別針對培育國內人才及吸引國內人才，提出可雙頭並進的建議。有鑑於知名科技大廠多積極投入一般大學、科大爭取人才，他建議產業界可加強與專科及高職等專業技職教育學校合作、增加學生的企業實習時數，以更深化其專業能力。王祥辰提醒「保有積極的態度和熱情」，也是重要的心理素質。進入相對高壓的科技產業，具備在職學習或終身學習的心態是必備的，透過在職訓練及學習獲得成就感，持續保有投入的熱情。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示根據國發會資料顯示，在台從事專業性或技術性工作的外籍專業人士近十年來增加1.76倍，顯示台灣職場逐步國際化，未來新鮮人的職場對手不再只有本國生，建議進入職場前除了強化表達溝通能力及英語能力，把握企業實習的機會，並多留意產業動態、發展現況及趨勢，方能與國際人才競爭。也建議求才若渴的各大產業人資，可透過「台灣科技人才發展中心」，瀏覽更多的優質工程師履歷，包括數據分析、軟體工程、半導體封裝等各大領域，主動出擊獵才，為企業厚植人才資本。