政院宣布達成台美21世紀貿易倡議 蔡總統：重要進展

行政院政委鄧振中今天與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，行政院晚間記者會宣布，雙方達成「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場。蔡英文總統在臉書上說，這將是台美經貿關係的重要進展。

蔡總統說，就在上個月，鄧振中也與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並將做好準備，共同找到具體可行的方式，提升美台雙邊經貿關係。今天的會談也是上次會談的進一步成果。

蔡總統說，根據倡議架構，台美將就11個議題進行談判，包括貿易便捷化、法規訂定原則、農業、​反貪汙、協助中小企業貿易、​掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業及非市場政策及做法。

蔡總統說，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。「政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。」