快訊

後段私校掀停辦潮？ 迴避退場條例大學先「自我了斷」

政院宣布達成台美21世紀貿易倡議 蔡總統：重要進展

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

行政院政委鄧振中今天與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，行政院晚間記者會宣布，雙方達成「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場。蔡英文總統在臉書上說，這將是台美經貿關係的重要進展。

蔡總統說，就在上個月，鄧振中也與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並將做好準備，共同找到具體可行的方式，提升美台雙邊經貿關係。今天的會談也是上次會談的進一步成果。

蔡總統說，根據倡議架構，台美將就11個議題進行談判，包括貿易便捷化、法規訂定原則、農業、​反貪汙、協助中小企業貿易、​掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、標準、國營事業及非市場政策及做法。

蔡總統說，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。「政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。」

鄧振中 IPEF CPTPP

延伸閱讀

蔡英文：台美經貿積極溝通對話 深化合作路徑

籲停飛服役近40年AT-3 前少校現參選並批「官僚殺人」

影／美國參議員譚美結束訪台行程 下午搭機前往韓國

六都7個兒童疫苗接種站上路 蔡英文：兒童疫苗絕對足夠

相關新聞

台美談FTA美國國會未授權？ 鄧振中：倡議先打基礎

行政院今宣布，台灣和美國達成「台美21世紀貿易倡議」，行政院政務委員鄧振中被問到，台灣最終的目標BTA雙邊貿易協定、FT...

台美21世紀貿易倡議啟動 雙方未來談判議題看這裡

行政院經貿辦表示，今（1）日行政院政委鄧振中與美國副貿易代表Sarah Bianchi大使視訊會晤，雙方宣布啟動「台美2...

台美21世紀貿易倡議「我等30年」鄧振中：努力續爭IPEF

行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇視訊會晤，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。鄧振中今晚表示，「我等這個等3...

政院宣布台美重大進展 網看全程傻了「什麼都沒講啊」

行政院政委鄧振中今（1）日與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，行政院晚間記者會宣布，雙方達成「台美21世紀貿易倡議...

達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF

行政院今宣布，台灣和美國達成「台美21世紀貿易倡議」，外交部部長吳釗燮表示，此合作不僅具有高度戰略意義，也有助於台灣爭取...

政院宣布達成台美21世紀貿易倡議 蔡總統：重要進展

行政院政委鄧振中今天與美國貿易代表署（USTR）副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）會談後，行政院晚間記者會宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。