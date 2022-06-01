王美花與美參議員達克沃絲會面 支持推動深化台美關係

經濟部部長王美花今（1）日與美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）會談，對她歷來對台灣支持與貢獻表示感謝之意。

王美花並致謝達克沃絲致力為深化台美經貿關係（含台灣成為印太經濟架構成員）的努力，達克沃絲回應，台灣是美國不可或缺重要的夥伴，並強調，經濟安全與國安具同等價值，將持續支持台灣加入印太經濟架構。

王美花說明，她於去年底與美商務部部長Raimondo視訊會議，並成立台美科技貿易暨投資合作架構(TTIC)，在半導體、5G、電動車及潔淨能源等領域諸多交流，也期盼台美之間啟動新的經貿合作關係。

達克沃絲及伊利諾州首席助理副州長史貝雅(Bria Scudder)介紹伊利諾州投資環境優勢及獎勵措施等，期待台灣太陽能(電池與模組)、5G通訊及電動車業者前往該州投資，深化雙邊經貿關係。王美花則表示，台灣強項在於製造，在上述產業擁有諸多廠商，另有上銀、友達及拓連科技等廠商在該州設立據點，會後將請我業者把該州列為投資參考標的，鼓勵我商籌組經貿訪問團赴該州。另邀請伊利諾州長(或派代表)出席本年8月30日在我國舉辦的「美國商機日」活動，推介該州投資環境，促進雙邊投資往來。

達克沃絲及史貝雅指出，該州擁有優良育成環境，提供許多商機，並有諸多大學參與育成計畫，期雙邊加強生醫產業合作。王美花回應，生醫是我國重要產業，並同意將就該產業推動交流及合作。

雙方在加強經貿及產業合作上取得共識，王美花表示，將持續與伊利諾州展開各經貿領域的交流與合作，經濟部指出，會談在熱烈溝通及愉快氣氛下圓滿結束。