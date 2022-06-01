房東掩藏租屋事實 學者：盤查房屋用況

房東租屋卻不想報稅，政府補貼租金無門！行政院近日提出300億租金補貼專案，引發民間強烈抨擊說，租屋黑市不解決，房客不敢報稅，補助根本形同虛設。前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰受訪時表示，政府應要求歸戶清查房屋使用狀況，並核對住址的水電帳單，就能輕易查出隱匿租房的狀況；政大地政系退休教授張金鶚則指出，積極追查租屋黑市的稅金，就可以補貼需要幫助的經濟弱勢。

黑市不解補助不至

行政院近日提出「300億元中央擴大租金補貼專案」，將租金補貼戶數從目前12萬戶，大規模提升補貼戶數至50萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費也從目前每年57億元增加至300億元。

此舉引發在野黨強力抨擊，如果租屋黑市問題不解決，租屋補貼不過是「看得到，吃不到」的政策。台灣長期租屋市場陷入黑市，價格、租約與屋況都不透明，房東自己不想報稅，因此限制租戶也不得報稅，擔心房東不續租、偷漲房租等狀況，房客也都不敢申請補貼。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡曾指出，據調查，租屋族最大的困擾第一名就是「不可遷戶籍、不可領租補、不可報稅」，而「租金過高或價格不穩定」與「租期不夠穩定」也讓租屋族不勝其擾。為了避免被追稅，70至90%房東不准房客入戶籍、不准申報租金抵稅，當然也就領不到政府的租金補貼。

經濟弱勢被忽略

張金鶚亦指出，擴大租金補助前提，需設法解決租屋黑市，才能幫助真正社會弱勢家庭。他解釋說，台灣租屋市場長期不透明，房東多半不願意出租房子給真正的社會弱勢底層或是銀髮族。

他建議，政府應積極稽查租房市場，嚴格執法，建立透明銷售資訊，如此一來，也可以將租屋黑市所逃漏稅的租金收益，以專案補貼給弱勢租屋族群，除了可降低社宅租金，更能提升「包租代管」及「租金補貼」的績效。

莊孟翰則認為，在房價高漲的狀況下，民眾愈來愈傾向依賴租屋，但補貼也僅有3千多元，坦言「還是不太夠」。而在執行面上，有些經濟弱勢同時也是資訊弱勢，不知道如何申請相關補貼，民政與社政體系也難以掌握到這些族群。他呼籲，租屋市場可加入鄰里長體系的協助，找出這些「看不見」的經濟弱勢。

盤查房屋使用狀況

莊孟翰認為，租屋黑市的問題已有檢舉制度，但政府也應該主動進行調查，通過房屋歸戶清查、甚至登門拜訪的方式，抓出可能的黑戶。他舉例說，像是要求坐擁多房的房主提交房屋使用資料，如果申報為空戶，卻發現有水電費用帳單，馬上就能抓出黑戶的狀況。

他強調，租屋黑市的問題並非不能解決，但政府官員多保持著「多一事不如少一事」的心態，而不願意增加人事編列。他舉例說，過去許多建商定型化契約都亂寫，但一旦政府聯合稽查的效率提高，許多弊病就「原形畢露」，狀況也有改善，指出「有時問題不是不能解決，而是要不要去做」。

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